La stracciatella non viene mai bene? Ecco gli errori e come rimediare

La stracciatella è una preparazione a base di uova che piace un po’ a tutti ma che a volte può presentare alcuni errori. Scopriamo quali sono i più gravi e come evitarli.

Un primo della cucina italiana amato da grandi e piccini è senza alcun dubbio la stracciatella. Una preparazione che prende il nome dall’aspetto dato dall’uovo che nella minestra si straccia al punto da ottenere un effetto particolare.

Leggera e al contempo ricca di gusto, rappresenta un piatto considerato da molti come un vero e proprio comfort food, sopratutto nelle serate invernali.

Sebbene la ricetta sia semplice e a base di ben pochi ingredienti, la stracciatella si rivela spesso difficile da preparare. E tutto per una serie di errori facilmente evitabili ma che in tanti commettono senza rendersene conto. Scopriamo insieme quali sono i più gravi e come rimediare.

Stracciatella: gli errori da evitare per ottenere un risultato super gustoso

Se è vero che la stracciatella richiede pochi ingredienti come il brodo di pollo, le uova e le spezie a cui aggiungere il parmigiano, è anche vero che in molti trovano difficile prepararla nel modo giusto.

Per fortuna, basta riconoscere gli errori più gravi (nonché più comuni) per poter migliorare il risultato e tutto fino ad arrivare al piatto che tanto si ama. Ecco quindi quali sono gli errori da non commettere più durante la sua preparazione.

LEGGI ANCHE -> La pasta non viene mai come vorresti? Ecco dove sbagli

Non mescolare l’uovo prima di versarlo nel brodo. L’errore più comune che fanno in tanti è quello di aprire l’uovo e versarlo così com’è nel brodo. In realtà l’uovo andrebbe mescolato. Prima di tutto per unirlo al parmigiano (se piace) e donargli più sapore e, cosa non meno importante, per essere subito pronto a svolgere il suo lavoro una volta tuffato nel liquido caldo.

Non insaporire il brodo. Dimenticare che il brodo è un ingrediente tanto quanto l’uovo rischia di potare a risultati poco gradevoli. Il rischio è infatti quello di trovarsi con un piatto visibilmente perfetto ma privo del suo caratteristico sapore. È quindi molto importante occuparsi di questo aspetto esattamente come di tutti gli altri.

Versare l’uovo sbattuto nel brodo freddo. Un altra mancanza che si fa sentire nel risultato finale è quella che riguarda la scelta di versare l’uovo sbattuto nel brodo ancora freddo. Per potersi stracciare, l’uovo ha bisogno di calore. Il brodo, quindi, deve essere ben caldo.

Non mescolare l’uovo subito dopo averlo versato nel brodo. Una volta tuffato nel brodo caldo, l’uovo andrebbe subito mescolato. Dimenticarsi di questo passaggio o attardarsi a fare altro lo porterebbe a coagularsi e a restare intero o comunque non nella versione stracciata che da il nome al piatto. Si tratta quindi di un passaggio che va tenuto nella massima considerazione.

Omettere il parmigiano. Che lo si mescoli all’uovo o lo si aggiunga alla fine, il parmigiano è fondamentale per ottenere un piatto che sia completo e ricco di gusto. Si potrebbe dire che la sua presenza rende il sapore in 3D donandogli quella profondità che altrimenti verrebbe a mancare e che è quindi importante considerare in ogni fase della preparazione.

Imparare ad evitare questi errori nella stracciatella è il modo più corretto per realizzare una pietanza che sia bella da vedere e ottima da gustare. Un vero e proprio comfort food che sarà più che piacevole gustare nelle serate fredde e in cui si desidera godersi un momento di pace con qualcosa di caldo e al contempo buono e confortevole.

Ora che abbiamo tutti gli strumenti per realizzare una perfetta stracciatella potrebbe essere utile capire come impiegarla in cucina oltre che nella sua versione d’origine. Si tratta infatti di un piatto che si sposa bene anche con la pastina per dar vita ad una buona minestra. E al contempo lo si può aggiungere ad un secondo per creare una parte umida. Volendo si può anche arricchire con dei germogli o verdure di altro tipo.

LEGGI ANCHE -> Fiori di zucca: gli errori da non fare mai per un risultato strepitoso

E i più fantasiosi potranno provare a restringerla per usarla come ingrediente su una bruschetta calda e croccante. Le modalità di impiego sono davvero tante e tutte da esplorare. Il risultato sarà sempre un piacevole mix tra goloso e confortante.