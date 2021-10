Trucco labbra effetto blur: il make up “imperfetto” ma incredibilmente sexy

Trucco labbra effetto blur: è l’ultimo trend! Il make up diventa soft focus e restituisce un’idea di labbra più accessibili. Addio al tempo perso per stendere alla perfezione il rossetto!

Dimmi che bocca hai e ti dirò chi sei: il trucco labbra rivela molto sulla personalità. C’è chi preferisce farlo con linee ben definite, avvalendosi delle tecniche di contouring e chi, invece, punta ad un make up meno costruito, per un effetto più naturale. Insomma, la scelta di questo e quel make up dipende molto dai gusti personali.

Se fino a oggi applicare male il rossetto con sbavature o commettere altri piccoli errori era imperdonabile, adesso è diventato l’ultimo trend in fatto di trucco labbra. Gli schemi si ribaltano! La moda del momento non vuole più il rossetto compatto e steso alla perfezione. Ora si punta al make up blur, cioè al rossetto applicato con piccoli tocchi, per un effetto più naturale.

Il trucco labbra diventa soft focus, con piccole sbavature. E’ volutamente impreciso ma incredibilmente sexy! Questa nuova tendenza sta già spopolando sulle passerelle dell’haute couture. Gli esperti di moda e beauty sono pronti a scommettere che coinvolgerà anche il make up di tutti i giorni dell’autunno-inverno 2021.

Vediamo insieme come si realizza il trucco labbra effetto blur. Facciamo il punto sui prodotti da utilizzare e il procedimento da seguire.

Trucco labbra effetto blur: tutte le astuzie per farlo bene

Trucco labbra effetto blur: sceglilo se desideri un make up sexy ad effetto naturale. Puoi realizzarlo in pochi minuti: ti diciamo quali sono i prodotti giusti da utilizzare e come applicarli bene.

Il procedimento è semplicissimo. Ecco i tre passaggi fondamentali per un risultato top.

Tampona le labbra – Con il correttore, utilizzando una beauty blender (ovvero una spugnetta da make up). Per farlo, parti sempre dai bordi esterni della bocca. Il consiglio in più: scegli un correttore di una tonalità molto vicina al tuo incarnato. Applica il rossetto – Soltanto al centro delle labbra, a piccoli tocchi, per ricreare un bellissimo effetto sfocato. Questa tecnica ti restituirà un’idea di labbra più accessibili. Un po’ come dire: il make up c’è ma non si vede! Devi picchiettare il rossetto direttamente sulla bocca, con un movimento leggero per un effetto diffuso. Usa le dita – Oppure un pennello per le labbra. Devi distribuire il rossetto creando piccole sfumature e sbavature. Se ti piace l’effetto lucido, puoi aggiungere anche un tocco di gloss trasparente. Le tue labbra saranno incredibilmente sexy!

La tecnica blur è perfetta per realizzare un make up elegante, da sfoggiare nelle occasioni più importanti. Ma si sposa benissimo anche con un outfit più casual. Con questo tipo di trucco labbra, il colore non è marcato e i contorni appaiono poco definiti. Insomma, il make up c’è, valorizza la bocca, ma senza scadere nell’eccesso.

Attenzione però: tutto questo non significa che non si possano scegliere rossetti in tonalità più strong. I colori più accesi non sono banditi, anzi! Ciò che cambia è soltanto la tecnica d’applicazione del prodotto.

Quindi, sì all’effetto blur ma con vivacità! Per i rossetti, punta sulle nuance più cool per l’autunno-inverno 2021. La stagione fredda appena iniziata vede protagonisti i rossetti con consistenze ricche e cremose, in abbinamento a finish vellutati e pieni.

I colori più gettonati sono: l’intramontabile rosso (anche nelle sue varianti più accese), il borgogna, con sfumature tendenti al vinaccio, il marrone, il rosa (in tutte le versioni, dal nude fino alle tonalità che virano al pesca), il bordeaux e, infine, il malva, che è forse la nuance più chic in assoluto.

Come vedi non è poi così difficile realizzare un trucco labbra ed effetto blur. Il metodo è semplice e veloce, dovrai soltanto prenderci la mano.

Può essere un ottimo spunto per il tuo cambio look autunnale, pensaci. Accendi la tua bocca con un tocco più chic e seduci con un sorriso!