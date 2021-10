Insalata di carote, mandorle e sedano: contorno veloce per tutti i palati

Insalata di carote, mandorle e sedano a rondelle: il contorno veloce e gustoso che piace a tutti, grandi e piccini. Scopri la ricetta originale: ti guidiamo nella preparazione passo dopo passo.

Scegliere il contorno giusto per arricchire un secondo piatto di carne o pesce non è poi così facile. Bisogna bilanciare bene aromi, sapori e condimenti. Il web pullula di ricette, più o meno facili, a base di verdure e ortaggi. Alcune sono davvero gustose e si preparano in pochi minuti.

In autunno, per i contorni, bisogna puntare sui prodotti freschi di stagione. In questo periodo dell’anno, la scelta è vasta: ci sono scarole, bietole, broccoli, cavolfiori etc. Un posto d’onore a tavola spetta alle carote. Sono disponibili tutto l’anno e fanno bene alla salute.

Le carote sono diuretiche e depurative. Hanno proprietà antiossidanti, utili nel contrastare i radicali liberi e nel rafforzare il sistema immunitario. Sono un alimento prezioso per chi ha problemi di stomaco o disturbi al fegato. Insomma, ci sono davvero tanti buoni motivi per consumarle regolarmente.

Inutile negarlo: la carota, soprattutto quando è cruda, ha un sapore particolare non sempre gradito. Ma può essere smorzato facilmente, utilizzando sapientemente spezie e aromi. Tra le tante ricette, vogliamo proportene una semplice e appetitosa; è l’insalata di carote, mandorle e sedano. Scopri come prepararla in pochi step.

Insalata carote, mandorle e sedano: contorno light sfizioso

Se sei stufa dei soliti contorni, allora ecco la ricetta che fa al tuo caso: insalata di carote, mandorle e sedano a rondelle. E’ perfetta per i secondi piatti a base di carne o pesce. Vediamo insieme come si prepara.

INGREDIENTI (per 2-4 porzioni):

3 carote;

1 gambo di sedano;

2 cucchiai di mandorle tostate;

olio, sale e pepe (q.b.);

olio extra vergine di oliva (q.b.);

succo di limone.

PREPARAZIONE: Gratta le carote con un coltello seghettato per togliere lo strato superficiale. In alternativa, puoi usare un pelapatate. Fatto questo, lavale con acqua fredda. Poi, tagliale a rondelle o a listarelle.

Passa ora alle mandorle. Tagliale a metà (nel senso della lunghezza) e mettile a tostare in una padella. Da parte, taglia il gambo di sedano a rondelle e fallo insaporire in un succo a base di limone, olio, sale e pepe.

Fatto questo, unisci le carote al succo e girale con un cucchiaio, per farle insaporire. Sistema l’insalata in un piatto piano e, in ultimo, aggiungi le mandorle. Et voilà, la tua insalata è pronta!

Questo contorno si sposa benissimo con il pesce spada grigliato. E’ perfetto anche per accompagnare una bistecca ai ferri. La delicatezza al palato della mandorla conferirà una nota di sapore in più al piatto. A proposito di bontà, hai mai assaggiato gli spaghetti al pesto di mandorle e limoni? Una goduria per il palato!

L’insalata che ti stiamo proponendo va bene anche come piatto unico. Se proprio vuoi mangiare qualcosa in più, allora accompagnala con dello stracchino, che è uno tra i formaggi più leggeri.

Se sei un’amante del buon vino, ti diamo un consiglio per scegliere quello giusto. Tieni conto che le carote, soprattutto quando sono crude, hanno un sapore un po’ amarognolo. Devi puntare su un vino bianco morbido e di buon corpo, capace di attenuare le sensazioni gustative dell’alimento.

La ricetta c’è e il vino pure! Non ti resta che preparare questa insalata e gustarla in tutta calma. Buon appetito!