E’ stata la star dell’Isola dei Famosi: a 40 anni ecco com’è e cosa fa

E’ stata la star indiscussa della prima, storica edizione dell’Isola dei Famosi. Oggi, ha 40 anni: ecco com’è cambiata e cosa fa adesso.

In quindici edizioni, l’Isola dei famosi ha regalato tante emozioni al proprio pubblico. Tuttavia, nel cuore dei fan del reality c’è soprattutto la prima, storica edizione. Era il 2003 e al timone di quello che è uno dei reality più amati dal pubblico c’era Simona Ventura. Quell’edizione fu vinta da Walter Nudo, ma nel cuore del pubblico è rimasta anche un’altra concorrente.

Stiamo parlando di Giada De Blanck che si classificò seconda alle spalle di Walter Nudo. All’epoca, Giada De Blanck aveva solo 22 anni ma con la sua generosità e la sua forza riuscì a conquistare il cuore dei telespettatori. Oggi, sono passati 18 anni e Giada è cresciuta. Ecco come è diventata e cosa fa oggi.

Isola dei Famosi, Giada De Blanck: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Giada De Blanck, oggi, è una donna di 40 anni. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 dove emozionò tutti facendosi male ad un piede, ma continuando comunque la sua avventura da naufraga, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando come opinionista a diverse trasmissioni. Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, in particolare, è stata ospite del reality per fare una sorpresa a mamma Patrizia che era tra i concorrenti.

Successivamente, Giada ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla propria carriera ed oggi lavora nel mondo dell’organizzazione di eventi. Presente sui social, ha un profilo Instagram seguito da più di 50mila followers.

Per quanto riguarda la vita privata, Giada non è ancora riuscita a trovare il principe azzurro come ha spiegato più volte mamma Patrizia durante la sua permanenza nella casa. Nel frattempo, Giada è tornata da un vecchio amore come svela lei stessa sui social. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano….amori indivisibili, indissolubili, inseparabili.. Rugby love”, scrive su Instagram.