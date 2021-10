Lei è una vera icona della televisione italiana. Ma avete mai visto Elena Sofia Ricci senza trucco e senza filtri? Sempre bellissima!

Elena Sofia Ricci è certamente una delle attrici italiane più ricercate e amate dal grande pubblico. Nel corso della sua carriera di attrice ha vinto una mole considerevole di premi, tra cui tre David di Donatello, 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

Elena esordisce molto giovane a teatro, ma sarà Pupi Avati a riconoscerne il talento e a lanciarla nel mondo della televisione e del cinema. Il suo primo film è Impiegati, diretto da Pupi Avati, che le fa ottenere il Globo d’Oro come miglior attrice esordiente.

Il grande pubblico, però, la conosce soprattutto per il suo ruolo di Lucia Liguori della serie tv I Cesaroni, dove recita al fianco di Claudio Amendola (nel ruolo di suo marito). Al cinema si distingue in Io e mia sorella (1987), film diretto da Carlo Verdone, con cui vince i premi Nastro d’argento, David di Donatello e Ciak d’oro come migliore interprete non protagonista. Mel 1990 partecipa a Ne parliamo lunedì, diretto da Luciano Odorisio, che le ottenere la vittoria del Ciak d’oro e del David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Ma com’è Elena Sofia Ricci senza trucco?

La Ricci oltre a un indiscutibile talento è dotata anche di una straordinaria bellezza, per nulla intaccata dall’avanzare dell’età. In una recente foto su Instagram si è immortalata completamente al naturale, dimostrando ampiamente che la vera bellezza non ha età:

Una foto da “appena alzata dal letto” quella di Elena Sofia, che però in men che non si dica ha raggiunto moltissimi mi piace.

Che dire, la classe non è acqua!