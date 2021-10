Don Matteo 13, un clamoroso ritorno e un nuovo arrivo sconvolgono tutto

By

Don Matteo 13, arrivano importanti anticipazioni: un clamoroso ritorno e un nuovo arrivo sconvolgeranno la vita dei protagonisti.

Tra le fiction più amate dal pubblico di Raiuno c’è sicuramente Don Matteo che tornerà presto in onda con la tredicesima stagione in cui ritroveremo Nino Frassica nel ruolo dell’amatissimo Maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta che tornerà ad interpretare il ruolo della capitana Anna Olivieri, Maurizio Lastrico che sarà ancora Marco Nardi e Terence Hill che, nel corso della stagione, farà spazio a Raoul Bova, new entry della fiction di Raiuno.

Tuttavia, la presenza di Raoul Bova non rappresenta l’unica novità per la fiction di Raiuno. Nel corso delle varie puntate, infatti, i telespettatori assisteranno ad un clamoroso ritorno ad un altro, nuovo arrivo. Novità che cambieranno il destino di alcuni protagonisti.

Don Matteo 13 anticipazioni: il ritorno del capitano Anceschi e l’arrivo di Valentina

Nella tredicesima stagione di Don Matteo tornerà uno dei personaggi più amati della fiction ovvero il capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna che, sui social non ha nascosto il proprio entusiasmo. Con lui, però, in quel di Spoleto dove è ambientata la fiction, arriverà anche la figlia Valentina che nasconde un terribile dolore che l’ha colpita in passato.

LEGGI ANCHE—>Era la figlia del maresciallo Cecchini in Don Matteo: poi ha stravolto tutto. Cosa fa oggi

L’arrivo di Valentina e il ritorno di Anceschi s’intrecceranno con le vicende degli altri protagonisti della serie, in primis con quella di Anna Olivieri che, al termine della dodicesima stagione, ha scelto di l’amore di Sergio mostrandosi pronta ad aspettare la sua uscita dal carcere.

In attesa di poter riabbracciare Sergio, Anna continua ad occuparsi della piccola Ines dividendosi tra lavoro e vita privata. Ad animare ulteriormente la situazione sarà l’arrivo di Federico, un ragazzo che dopo essere stato abbandonato dalla persona che amava di più vuole ottenere l’affidamente del fratello. Dietro la rabbia che mostra nasconde un cuore d’oro. Il suo arrivo sconvolgerà la vita sentimentale di qualche protagonista? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.