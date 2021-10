Occhi stanchi: gli errori di makeup che non dovresti commettere

Il make up fa miracoli per gli occhi stanchi, a patto di non commettere alcuni errori che, invece di mimetizzare borse e occhiaie, potrebbero renderle più evidenti.

Avere gli occhi stanchi è ormai diventata la normalità. Troppe ore passate al computer e sui telefonini, poche ore di sonno e cattive abitudini contribuiscono ad accelerare l’invecchiamento cutaneo della zona perioculare e la comparsa di occhiaie scure.

I prodotti di makeup sono senza dubbio degli alleati fondamentali per mimetizzare i piccoli difetti e regalarci immediatamente l’illusione di uno sguardo riposato, disteso e luminoso. Se utilizzato male però il makeup può decisamente peggiorare la situazione, scopriamo gli errori che non andrebbero mai commessi.

Occhi stanchi e segnati: gli errori di makeup che non andrebbero mai commessi

Il makeup può senza dubbio considerarsi un amico fedele nella vita di una donna ma utilizzato nella maniera sbagliata potrebbe trasformarsi in un acerrimo nemico.

Nel caso di occhi stanchi, la scelta dei prodotti e della loro applicazione risulta essere davvero importante, alcuni prodotti di makeup se utilizzati in modo sbagliato infatti potrebbero addirittura peggiorare e mettere in evidenza difetti come piccole rughette e occhiaie. Ecco gli errori di makeup più comuni che si compiono quando si tratta di mimetizzare degli occhi stanchi:

1- Non idratare la pelle

Si dice che un bel trucco passi sempre da una bella pelle, per questo idratare il contorno occhi ogni giorno e soprattutto prima di applicare il makeup è fondamentale. Basterà applicare un’emulsione fresca e idratante picchiettandola delicatamente con le dita.

2- Non utilizzare un correttore cromatico

Le occhiaie scure non si possono correggere con la sola applicazione di un correttore di una tonalità nude ma necessitano di una vera e propria correzione cromatica. La colorazione del correttore più adatta a neutralizzare un’occhiaia scura è senza dubbio l’arancione. Soltanto dopo aver applicato e mimetizzato il colore scuro, si potrà applicare un correttore nude.

3- Utilizzare il correttore della tonalità sbagliata

La scelta della tonalità del correttore risulterà fondamentale per non mettere in evidenza i piccoli difetti che segnano la zona del contorno occhi. Sì alle texture liquide che si fondono perfettamente con l’incarnato ma attenzione alla tonalità che dovrà essere scelta in base al proprio sottotono di pelle che potrà essere scoperto con un semplice trucchetto.

4- Utilizzare la cipria sbagliata

Anche la scelta della cipria sarà fondamentale per non mettere in evidenza occhi stanchi e contorno occhi segnato. Quello che vogliamo evitare sarà l’effetto ‘gessoso’ che molte tecniche di makeup come quella del baking regalano. La cipria che si dovrebbe applicare su un contorno occhi dovrebbe essere impalpabile e poco opacizzante. La sua funzione dovrebbe essere quella di ‘settare’ il correttore e rendere la zona perioculare delicatamente vellutata e luminosa.

Attenzione all’utilizzo di ciprie ‘HD’ o peggio illuminanti, formulate non per un utilizzo quotidiano ma esclusivamente fotografico e professionale.

5- Utilizzare ombretti metal e satinati

Anche la scelta dell’ombretto sbagliato potrebbe mettere in evidenza gli occhi stanchi. Per questo andrebbero evitati tutti gli ombretti metallizzati, satinati o illuminanti. Queste sfaccettature di colore tenderebbero ad enfatizzare il difetto e non a nasconderlo.

Per truccare un occhio stanco, via libera a tonalità chiare sulla palpebra mobile e biscotto, rosate o pescate sulla piega dell’occhio nella versione opaca.

6- Utilizzare colori scuri

Anche i colori scuri andrebbero evitati perché appesantirebbero ulteriormente lo sguardo. Per una bordatura dell’occhio per esempio si potrebbe sostituire la matita nera con una marrone e prediligere, come già consigliato degli ombretti dalle tonalità più delicate.

Puntare piuttosto ad aprire lo sguardo con il mascara, piegando le ciglia e lavorandole molto con lo scovolino.

7- Non struccare gli occhi perfettamente

Non struccare perfettamente gli occhi potrebbe essere un’aggravante all’aspetto stanco degli occhi già naturalmente segnati da ombre scure.

Gli occhi andrebbero sempre struccati alla perfezione, insistendo anche tra le ciglia con un cotton fioc imbevuto di struccante. Questo eviterà di svegliarsi al mattino o di ritrovarsi con il trucco colato nella zona delle occhiaie.