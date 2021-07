Che Dio ci aiuti 7, dalla disperazione alla gioia assoluta: chi va via e chi arriva. I fans della fiction di Raiuno al settimo cielo.

Che Dio ci aiuti, al pari di Don Matteo, è una delle fiction di Raiuno più amate e seguite dal pubblico. Giunta alla sesta stagione, tornerà sui teleschermi della rete ammiraglia Rai tra qualche tempo con la settima stagione. Per vedere i nuovi episodi sarà necessario aspettare molto, ma sul web, circolano le prime indiscrezioni sul cast.

I personaggi storici della fiction, presenti sin dalla prima stagione, sono Suor Angela e Suo Costanza interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi e Azzurra che ha il volto di Francesca Chillemi.

Il personaggio interpretato dalla bellissima ex Miss Italia è uno dei più amati dai telespettatori. La sua evoluzione, infatti, è stata importante: arrivata in convento come una ragazza capricciosa e viziata si è trasformata in una donna generosa e pronta a qualsiasi sacrificio per far stare bene le persone che ama.

Nella sesta stagione ha avuto anche un rapporto con la fede e, nella settima stagione, dovrebbe continuare la sua evoluzione. Tuttavia, stando alle prime indiscrezioni, il pubblico dovrebbe assistere all’addio di un personaggio molto amato. In compenso, nel convento più famoso d’Italia, dovrebbe arrivare la star del momento.

Che Dio ci Aiuti 7: chi va via e chi arriva, novità nel cast

Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, dopo aver salutato temporaneamente il pubblico, è tornato il personaggio di Monica interpretato da Diana Del Bufalo. Nel corso delle varie puntate, il personaggio interpretato dall’ex allieva di Amici ha dovuto affrontare diversi problemi di cuore fino a ritrovare un equilibrio con Nico, il personaggio interpretato da Gianmarco Saurino.

Nella settima stagione, però, Diana De Bufalo potrebbe nuovamente lasciare la fiction. I rumors intorno al personaggio di Monica sono nati in seguito ad un annuncio dell’attrice che ha svelato di avere altri progetti: “Sto andando a fare le prove per un film bellissimo che devo girare a fine agosto”.

I fans, naturalmente, sperano di rivedere Diana De Bufalo anche nella settima stagione di Che Dio ci aiuti dove potrebbe arrivare la star del momento ovvero Can Yaman, protagonista di un cameo nella sesta stagione. Per il momento, tuttavia, nulla è ufficiale e si tratta solo di voci.