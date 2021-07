William e Kate sono fidanzati dai tempi dell’università e hanno trascorso insieme praticamente la metà della loro vita, eppure in tutti questi anni (soprattutto all’inizio) c’è qualcosa che a causa di William doveva fare sempre Kate.

Il figlio primogenito di Carlo e Diana un giorno sarà Re d’Inghilterra e, per questo motivo, ha sempre fatto in modo che la sua vita fosse il più possibile perfetta, così da non dare adito a scandali e dicerie.

Per ottenere questo risultato però William, fin da giovane, ha dovuto spesso rinunciare a una vita normale.

Come ormai si sa benissimo, la famiglia reale britannica si regge sulla tradizione e sul rispetto ossessivo di un codice di comportamento antichissimo conosciuto come etichetta di corte.

Molte di queste regole fissano per esempio il limite tra cosa si può o cosa non si può indossare in pubblico, ma anche cosa possono mangiare e cosa no i membri della Famiglia Reale britannica.

Come Meghan Markle ha dovuto sperimentare direttamente sulla propria pelle alcune di queste regole sono davvero assurde: per esempio le donne della famiglia reale non possono portare smalto rosso e non possono mostrare le gambe nude (sono costrette a portare gonne lunghe o collant color carne sempre, anche in estate).

Anche gli uomini però sono costretti ad obbedire a regole ferree, che a volte li mettono nell’imbarazzante condizione di farsi mantenere dalla propria donna. Sembra assurdo? Assolutamente sì, ma è la verità.

William e Kate e quella scena imbarazzante al supermercato

Quando ci si innamora di una persona che non solo fa parte della famiglia reale, ma è anche destinato a portare la corona del Regno Unito, si sa perfettamente che si dovranno accettare le molte (anzi moltissime) stranezze del codice di comportamento dei Reali d’Inghilterra.

Se c’è un merito che bisogna assolutamente riconoscere a Kate Middleton, però, è di essersi sempre adeguata a ognuno di essi con grazia ed eleganza, come si addice del resto a una futura regina.

Se oggi è così brava, però, è perché Kate si è adeguata per anni e anni a dover fare anche “la parte dell’uomo” quando si trattava di passare del tempo con William.

Nel periodo in cui erano fidanzati, infatti, i due furono paparazzati da un fotografo in un supermercato, mentre erano intenti a fare la spesa come due ragazzi qualsiasi.

Per quanto quella fosse una situazione tutto sommato accettabile, il momento strano arrivò alla cassa.

Fu Kate infatti a tirar fuori il portafogli e a pagare per tutto quello che avevano acquistato. Il motivo? Ovviamente una tradizione tutta britannica!

I membri della Famiglia Reale, infatti, non possono maneggiare soldi e non ne portano mai con sé. La conseguenza è che all’epoca, anche se William avesse voluto, non avrebbe avuto un centesimo da dare alla cassiera.

All’epoca naturalmente Kate non faceva ancora parte della famiglia reale e, per questo, era libera di utilizzare il proprio denaro come preferiva. Oggi la Duchessa di Cambridge, facendo parte integrante della Royal Family, ha perso la facoltà di maneggiare denaro.

Quando va a fare la spesa (di tanto in tanto capita, perché Kate ama continuare a fare piccole cose da persona comune, come appunto andare a fare la spesa o accompagnare i bambini a scuola), Kate ha sempre un accompagnatore. In genere è una guardia del corpo incaricata della sua sicurezza ma è anche colui che, in caso di necessità, paga al posto di Kate.