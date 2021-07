Pierpaolo Pretelli ha fatto l’annuncio che gli cambierà la vita e l’ex fidanzato di Gemma Galgani le ha lanciato un inaspettato appello.

Pierpaolo Pretelli ha da poco ha fatto l’annuncio che i suoi fedeli sostenitori non aspettavano altro che sentire. Stiamo parlando della sua partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show. L’ex velino moro di Striscia La Notizia avrà modo, da settembre, di mostrare al pubblico del piccolo schermo un inedito lato di sé, facendo parlare soltanto delle sue doti artistiche e non della sua vita privata. Anche se a tal proposito non è mancato il messaggio di Giulia Salemi per commentare tale notizia, ma attenzione: le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Da Pierpaolo Pretelli all’ex fidanzato di Gemma Galgani: tutte i gossip del 26 luglio

Dopo Pierpaolo Pretelli, passiamo a Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani. Marco, intervistato dal magazine dedicato al programma di Uomini e Donne, ha lanciato un appello all’indiscussa protagonista del dating show di Maria De Filippi, rivelandole che l’amore per lei non è mai finito. Gemma che cosa farà dopo tali dichiarazioni? Sceglierà di dargli un’altra chance o ignorerà il tutto?

Passiamo poi al Grande Fratello Vip. Il nuovo cast di Alfonso Signorini inizia a prendere sempre più forma. Tant’è che negli scorsi giorni è spuntato il nome dell’ex corteggiatrice più discussa di Uomini e Donne. Come non parlare poi dell’ex coppia di Temptation Island che dopo 10 anni di amore ha scelto finalmente di convolare a nozze.

Per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, invece, non sono mancate le prime dichiarazioni di Federico Rasa dopo il falò di confronto con la sua compagna, o meglio dire ex, che ha scelto di terminare la loro storia d’amore dopo aver visto alcune clip su di lui.