Aka7even dopo Amici di Maria De Filippi è stato accusato di aver fatto qualcosa di imperdonabile con i fan: la sua replica.

Aka7even è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e successivamente ha trovato il successo grazie alla pubblicazione del singolo Loca, che è diventato uno dei tormentoni di quest’estate. Il cantante però nelle scorse ore è finito al centro della polemica. In quanto all’influencer Deianira Marzano è arrivata una segnalazione da un utente della rete che le faceva presente come lui si fosse montato la testa dopo il successo. In quanto si sarebbe rifiutato di fare foto con i fan durante un momento di relax presso il bar in cui si trovava e la ragazza che lo accompagnava avrebbe perfino preso in giro chi voleva scattarsi un selfie con il proprio beniamino.

Il cantante di Amici però non ci sta ed ha deciso di rompere il silenzio dopo le accuse ricevute nelle scorse ore. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito.

Aka7even deluso, la replica alle accuse: “Mai tirato indietro”

Aka7even ha ovviamente smentito le accuse che gli sono state rivolte, affermando di non essersi mai tirato indietro di fronte ad una foto o un autografo ed in particolare, facendo riferimento all’episodio del bar, lui si sarebbe prestato a fare foto con chiunque glielo abbia richiesto e a testimoniarlo potrebbero essere anche tutte le persone presenti in quel momento.

“Chi mi conosce sa come sono” ha esordito il cantante, lasciandosi andare ad uno sfogo sul suo profilo social. “Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo” ha spiegato, deluso dalla circostanza in cui si è ritrovato. “Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti” ci ha tenuto a precisare. “Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo” si è poi chiesto. “Vi voglio sempre bene” ha aggiunto deluso e amareggiato, ma gli utenti della rete sembrano tutti essere dalla sua parte, convinti che la segnalazione sia stata fatta da qualcuno che volesse mettere in cattiva luce agli occhi del pubblico.

Aka7even è stato accusato di non aver rispetto i suoi fan, ma fortunatamente sembrerebbe essersi tutto chiarito, anche perchè ci sono tantissime persone che testimoniano il contrario, e che la segnalazione arrivata sia stata frutto soltanto di qualcuno che abbia voluto infangare il suo buon nome.