La ballerina di Amici Rosa Di Grazia sarebbe stata pizzicata in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island.

Vacanza che vai nuova coppia che trovi. In estate pare esser questa la regola del mondo del gossip: ogni località, ogni aereo che decolla potrebbe nascondere un nuovo succulento flirt o, perché no, sancire la nascita di un grande amore.

Non sappiamo a quale dei due casi appartenga l’avvistamento di cui parliamo oggi ma quel che appare certo è che, come dicevano i nostri vecchi, qui gatta ci cova.

Stiamo parlando di una delle rivelazioni di Amici di quest’anno, la ballerina Rosa di Grazia che, archiviata la storia ma definitivamente decollata con Teddy, si è concessa qualche rilassante giorno nella bella Ischia ma, a ben vedere, pare che non si tratti di una vacanza solitaria.

Rosa di Grazia a Ischia con ex Uomini e Donne

Lei pubblica una story al tavolo di un ristorante, lui pubblica un video dal medesimo tavolo (eh sì, sedie e panorama sono inconfondibili). Lei mostra la barca scelta per una gita, lui immortala la medesima barca nel medesimo giorno. Ma non sarà che Rosa di Grazie e Alessandro Zarino sono in vacanza insieme?

Che i momenti e le tappe coincidano sembra proprio non ci sia dubbio ma certamente non è dato sapere se i due stanno condividendo il giro di Ischia da amici o come qualcosa di più.

Del resto anche Alessandro Zarino ha un amore da dimenticare, quello conclusosi circa cinque mesi fa con Veronica Burchiello, la corteggiatrice che inizialmente le aveva detto no durante Uomini e Donne per poi tornare sui suoi passi a telecamere spente.

Che la vacanza consolatoria dunque prenda il largo e staremo poi a vedere se sarà condita da baci e abbracci o solo da qualche brindisi in amicizia. Del resto se non è questa la stagione giusta per concedersi qualche flirt divertente allora quale dovrebbe esserlo?