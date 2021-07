Mara Venier ha fatto sapere ai suoi fan di esser nuovamente in ospedale ma il motivo rimane ancora totalmente ignoto.

Sembra non finire l’incubo di Mara Venier che oramai pare una sorta di ospite fissa per del il Policlinico Umberto I di Roma.

Un uovo ricovero coglie tutti di sorpresa quest’oggi e ad annunciarlo è stata la stessa celebre presentatrice.

Mara Venier in ospedale

Lungo la mattinata di oggi, Mara Venier ha condiviso un video in cui spiega di trovarsi all’ingresso del reparto di neurochirurgia del Policlinico Umberto I di Roma.

Senza dubbio siamo di fronte a un nuovo capitolo dell’epopea seguita a quello che doveva essere un banale intervento odontoiatrico. Ricordiamo infatti come Mara Venier avesse perso la sensibilità al volto, sentendosi ripetere più volte che si trattasse di una banale conseguenza dell’anestesia: fortunatamente la conduttrice si è recata in ospedale dove il chirurgo Valentino Valentini l’ha salvata dalla paresi totale, che le avrebbe impedito di tornare parlare.

“Faccio fatica a riprendermi – aveva spiegato al Corriere della Sera – Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia”.

Sappiamo allora che nuovi interventi saranno necessari per recuperare la piena sensibilità e mobilità del volto ma non ci è dato sapere se uno di questi avrà luogo nelle prossime ore.

Mara Venier potrebbe essersi infatti recata presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale capitolino anche per una semplice visita.

Attendiamo allora aggiornamenti anche se già sappiamo come zia Mara abbia sfoderato la sua proverbiale forza d’animo, liberando la mente e guardando al futuro: non solo progetta infatti la prossima stagione di Domenica In, programma del quale sarà ancora al timone, ma si è anche recata a Verona per festeggiare presso la celebre arena il compleanno del suo ex, Jerry Calà.

Mara Venier è un vero tornado e, sebbene in questo video la sentiamo un po’ sconfortata, sappiamo che nel suo profondo ha già le batterie cariche per rimettersi rapidamente in pista.