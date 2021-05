Pamela Saino ha prestato il volto a Patrizia Cecchini, figlia del Capitano Nino Cecchini nelle primissime stagioni di Don Matteo: oggi la sua vita è cambiata completamente.

Tra i telespettatori della fortunatissima serie con Nino Frassica e Terence Hill, molti ricordano il personaggio di Patrizia Cecchini con grandissimo affetto.

Ad interpretarla, all’epoca, era una Pamela venticinquenne, che venne scelta probabilmente per il suo viso dolce particolarmente dolce.

L’evolversi della serie portò il personaggio di Patrizia a diventare la moglie del Capitano Giulio Tommasi, interpretato dall’attore Simone Montedoro.

Al termine dell’ottava stagione di Don Matteo però gli sceneggiatori stabilirono che il personaggio di Patrizia dovesse morire a causa di un terribile incidente stradale.

Il motivo reale della decisione, come spiegò in seguito la stessa attrice, è che per portare avanti la complessa linea narrativa della serie era necessario introdurre nuovi personaggi e le loro storie, anche per non rischiare di annoiare il pubblico.

Nonostante questo il suo addio a Don Matteo fu accolto con molto disappunto da parte dei fan, che si espressero principalmente sui social contro la decisione della produzione.

Da allora Pamela ha continuato a lavorare come attrice prendendo parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche ma, negli ultimi anni, la sua vita ha subito un cambiamento radicale.

Pamela Saino, da attrice a mamma a tempo pieno: le foto

Chissà se quando ha cominciato al sua carriera di attrice Pamela aveva immaginato di prendersi una lunga pausa dalle scene per un motivo dolcissimo.

Negli ultimi anni, infatti, sul profilo Instagram ufficiale di Pamela sono quasi completamente scomparse le fotografie dal set e i selfie.

Protagonista praticamente assoluto della nuova vita social (e probabilmente della nuova vita reale) dell’attrice è il figlio Gabriel, nato dall’unione tra Pamela e il marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Saino (@sainopamela)

Oggi i tre formano una famiglia affiatatissima, allargata anche ai due adorati cagnolini di Pamela, che ama i chiuaua e li coinvolte in tutte le attività familiari (i due cagnolini si vedono scorrendo le fotografie del post precedente).

Gabriel è nato il 4 Maggio 2019, quindi ha appena compiuto 2 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Saino (@sainopamela)

E anche i due cuccioli di casa sono stati coinvolti nelle immancabili foto di rito insieme al bambino, che nel suo primo Natale ha posato così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Saino (@sainopamela)

L’anno scorso Pamela ha anche pubblicato su Instagram delle fotografie che mostrano l’incredibile somiglianza tra lei e suo figlio quando avevano entrambi pochissimi anni: lei 2 e Gabriel appena 1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Saino (@sainopamela)

Nome e Cognome: Pamela Saino

Data di Nascita: 3 Giugno 1987

Segno Zodiacale: Gemelli

Città di Nascita: Milano

Altezza: 1,62 cm