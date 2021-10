Ombrè Lips d’autunno: così non le hai mai portate e sono il top del 2021

By

Quest’autunno le ombrè lips diventano ancora più particolari: le labbra sfumate si arricchiscono di nuovi colori, nuove tecniche e sfumature per risultati sorprendenti.

Questo particolarissimo make up labbra è l’ideale per chi ama il trucco di grande impatto ma delicato dal punto di vista dei colori.

Si tratta di una tendenza che si è diffusa inizialmente nei paesi asiatici, dove le ragazze hanno cominciato a creare labbra sfumate verso l’esterno o verso l’interno in maniera da ottenere un trucco estremamente naturale e in un certo senso molto sensuale.

Naturalmente i colori più utilizzati sono i toni del rosa e del marrone, con note pesca nel caso delle ragazze dalla pelle dorata o dal sottotono caldo.

L’obiettivo, per la maggior parte delle ombrè lips, è quello di partire o arrivare al colore naturale delle labbra accoppiando ad esso un colore solo leggermente diverso.

Come già detto si tratta di un make up poco appariscente dal punto di vista cromatico e anche molto naturale. Nel corso dei mesi però la tendenza si è evoluta e, nell’autunno 2021, sono spuntate ombrè lips assolutamente particolari, che associano alla tecnica sfumata dei colori più intensi e brillanti.

Ombrè Lips: come portarle nell’Autunno 2021

I colori dell’autunno per il make up sono tutti quelli che rimandano ai toni caldi delle foglie e dei frutti autunnali, quindi com’era prevedibile anche il trucco labbra segue questa tendenza.

Per questo motivo il top assoluto per l’autunno 2021 consiste nell’optare i per rossetti rosa pesca o arancioni che abbiamo imparato a usare l’estate passata e sbizzarrirsi con tutte le possibili varianti.

Half ombrè lips

Una delle possibili varianti all’ombrè lips classico consiste nello sfumare solo il labbro superiore, colorando il labbro inferiore con una generosa dose di colore pieno e applicato con precisione.

Sul labbro superiore invece si procederà ad applicare li rossetto soltanto nella parte inferiore del labbro, picchiettandolo con il dito sul resto del labbro superiore per creare una sfumatura molto naturale.

Se non si è soddisfatte si potrà correggere il trucco molto facilmente, sporcando il polpastrello del dito con pochissimo correttore utilizzato per il viso. A questo punto si potrà applicare il fondotinta sulla parte più esterna del labbro superiore, in maniera da schiarire ulteriormente la sfumatura.

Ovviamente la tecnica dell’half ombrè lips (labbra ombrè a metà) può essere applicata anche al labbro inferiore: il concetto sta nell’utilizzare questa tecnica soltanto su metà delle labbra per creare un contrasto molto netto e visibile con l’altra parte delle labbra truccate in maniera classica.

Ombrè lips a due colori (o più)

La tecnica appena illustrata può essere realizzata anche mescolando due o tre colori differenti, sempre a patto che siano molto vicini tra loro nella cosiddetta ruota dei colori.

Si dovrà partire sempre da un colore di base, preferibilmente vicino a quello naturale delle labbra e poi utilizzare un colore più scuro e un colore più chiaro per creare sfumature decise e ben riconoscibili sul labbro superiore e inferiore.

L’ideale è sempre utilizzare la sfumatura chiara sul labbro superiore e creare una sfumatura scura sotto il labbro superiore con una matita molto morbida. Sul labbro superiore invece l’ideale è picchiettare con il dito un prodotto in crema, come suggerito prima, per creare una sfumatura naturale.

Ombrè lips con glitter

Infine, uno dei trend da tenere maggiormente in considerazione, soprattutto nel momento in cui comincerà il periodo delle festività natalizie, è costituito dalle ombrè lips glitterate. Per ottenere questo effetto si possono naturalmente utilizzare rossetti glitterati o glitter veri e propri da applicare sul prodotto con un pennellino, ma l’opzione più semplice è un’altra.

Se non si ha voglia di acquistare prodotti specifici per realizzare questo look basterà utilizzare un ombretto glitterato o molto luminoso da applicare sul labbro superiore o inferiore, a seconda di dove è stato realizzato l’half ombrè lips.

Per un effetto top il consiglio è di utilizzare un ombretto in polvere glitterato molto simile al colore naturale delle labbra.