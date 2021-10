Alla fine è successo: ecco come il Principe William ha fregato suo padre

By

Il Principe William sarà Re nel prossimo futuro, ma le cose potrebbero non andare come previsto: ecco come il figlio di Carlo e Diana ha “fregato” suo padre.

Se quello di Elisabetta II è il regno più lungo in assoluto nella storia della monarchia britannica, il Principe Carlo è il Principe del Galles da più tempo di qualunque altro dei suoi predecessori. Carlo, in pratica, sta aspettando di poter salire al trono da tutta la vita.

Naturalmente nessuno si augura che Carlo salga presto al trono, perché questo significherebbe che la famiglia reale britannica, il Regno Unito e il mondo intero avrebbero perso la Regina Elisabetta II.

Carlo è perfettamente consapevole di questa situazione, ma è anche consapevole che sua madre non lo ha mai visto bene come futuro Re. Il motivo? Secondo Elisabetta suo figlio è un tipo troppo … rivoluzionario!

Del resto anche il Principe Filippo ha sempre visto in Carlo un figlio molto lontano dall’ideale di monarca, cioè una figura dal carattere solido e estremamente ligia al dovere e rispettosa delle tradizioni.

Ormai però è tempo che il Regno Unito pensi al futuro della sua monarchia, poiché Elisabetta ha ormai compiuto 95 anni. Per questo motivo l’Express, tabloid britannico molto rinomato, ha deciso di eseguire un sondaggio tra i sudditi di Sua Maestà, e il risultato non sarà affatto piaciuto al povero Principe di Galles.

Per i sudditi britannici il Principe William è il futuro Re

In realtà non è la prima volta che questo sondaggio viene effettuato tra i cittadini del Regno Unito. Appena due anni fa i risultati non erano stati molto diversi.

Oggi come allora il membro più amato della famiglia reale britannica è Sua Maestà la Regina Elisabetta. Già nel 2019 però era chiaro che Carlo e Camilla non venivano subito dopo nelle preferenze degli inglesi.

Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia, infatti, hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, conquistando la fiducia e la stima degli inglesi, ma su di loro grava ancora l’ombra della morte e soprattutto della vita sofferente di Lady Diana. Da sempre considerata causa indiretta della morte di Lady D, Camilla ha faticato moltissimo a essere accettata come futura regina al fianco di Carlo.

Ancora oggi, probabilmente, una grossa fetta della popolazione britannica non sopporterebbe l’idea di vedere Camilla sul trono al posto di Diana, quel posto che la Principessa del Galles non ha mai smesso di occupare nel cuore di coloro che la ricordano nel Regno Unito e nel resto del mondo.

Il sondaggio dell’Express però ha rivelato un altro dato estremamente importante: secondo gli inglesi William dovrebbe essere il prossimo Re.

Il motivo è molto semplice: William è giovane, sensibile, di bell’aspetto e si interessa delle stesse cause per le quali si impegnava sua madre e per le quali suo padre continua a combattere da decenni.

William infatti sta sostenendo in maniera incessante la causa della salute mentale, continuando ad attirare costantemente l’attenzione dei media sui “problemi invisibili” che resero la vita di sua madre un inferno, ma recentemente si è anche schierato apertamente contro i miliardari che impegnano le loro risorse per esplorare lo spazio senza dedicarle completamente alla risoluzione dei problemi ambientali.

La sensibilità verso la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia delle specie selvatiche e il contrasto al cambiamento climatico sono da sempre i principali cavalli di battaglia del Principe Carlo, il quale ha pubblicato sui propri account una foto significativa e si è recentemente dichiarato “estremamente orgoglioso di mio figlio William”.

Facendo più che bene il proprio lavoro, quindi, il Principe William ha soffiato il trono a Carlo d’Inghilterra. Su 3.043 cittadini britannici intervistati ben 1.247 hanno espresso la propria preferenza a favore di William, mentre solo 943 vorrebbero vedere Carlo sul trono dopo la sua lunghissima attesa.

Come finirà la questione? Beh, com’è sempre accaduto nel corso degli ultimi 69 anni, il destino della monarchia britannica è tutta nelle mani di Elisabetta e non stupirebbe se, in cuor suo, la Regina abbia già deciso a chi assegnare la Corona dopo la propria dipartita.

