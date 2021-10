Make up con curcuma: usa questa spezia per modificare il tono della pelle

Make up con curcuma: il segreto di bellezza per una nuance più chiara, che viri leggermente sull’ambrato. L’operazione è semplice, ma è importante ottenere la tonalità giusta. Ti spieghiamo come fare!

La natura ci offre i migliori alleati di bellezza. Frutta, verdura, ortaggi, piante e spezie sono ricchi di nutrimenti preziosi per la pelle. Alcuni rituali di bellezza si perdono nella notte dei tempi. Le donne dell’antico Egitto, per esempio, utilizzavano l’henné per truccarsi e tingersi i capelli, un’abitudine arrivata fino ai giorni nostri.

Alcuni prodotti naturali si prestano a molteplici utilizzi che spesso ignoriamo. Facciamo un esempio, parlando della curcuma. Questa spezia, largamente utilizzata in cucina, ha proprietà antiossidanti e depurative.

A livello topico, svolge un’azione cicatrizzante. In più, aiuta a bruciare i grassi, favorisce il metabolismo e, addirittura, attenua il senso di appetito. Molte donne la usano anche per preparare maschere viso lenitive, ideali per calmare arrossamenti e irritazioni.

Ma la curcuma è molto di più, è la spezia jolly per il make up! Forse non sai che puoi aggiungerla a vari cosmetici, in modo tale che il colore viri sul giallo-ambrato. Le operazioni sono abbastanza semplici. Ecco i procedimenti da seguire, step by step.

Make up con curcuma per un incarnato nei toni dell’ambra

Make up con curcuma: il segreto di bellezza se desideri un incarnato più luminoso, nei toni caldi del giallo-ambra. Per raggiungere il risultato, oltre alla curcuma, ti servono pochi altri ingredienti.

Per modificare il tono della pelle con la curcuma, puoi scegliere tra quattro opzioni. Vediamo insieme quali sono!

Curcuma + crema idratante – Aggiungi un pizzico di curcuma alla crema idratante che stendi al mattino sul viso, prima di truccarti. Mescola gli ingredienti nel palmo della mano, così da renderti conto subito della tonalità ottenuta. Questa miscela pazzesca donerà più luce al tuo incarnato!

– Aggiungi un pizzico di curcuma alla crema idratante che stendi al mattino sul viso, prima di truccarti. Mescola gli ingredienti nel palmo della mano, così da renderti conto subito della tonalità ottenuta. Questa miscela pazzesca donerà più luce al tuo incarnato! Curcuma + fondotinta liquido – Versa una piccola quantità di fondotinta nel palmo della mano. Poi, unisci un po’ di curcuma. Mescola bene gli ingredienti con un pennello per il trucco. Otterrai un composto cremoso, da stendere sulla pelle come un velo leggero, prima di completare il maquillage.

– Versa una piccola quantità di fondotinta nel palmo della mano. Poi, unisci un po’ di curcuma. Mescola bene gli ingredienti con un pennello per il trucco. Otterrai un composto cremoso, da stendere sulla pelle come un velo leggero, prima di completare il maquillage. Curcuma + fondotinta in polvere – Il procedimento è semplicissimo: aggiungi un po’ di spezia al tuo fondotinta in polvere e usa un pennello per mescolare. La miscela regalerà al tuo incarato un bellissimo effetto dorato.

– Il procedimento è semplicissimo: aggiungi un po’ di spezia al tuo fondotinta in polvere e usa un pennello per mescolare. La miscela regalerà al tuo incarato un bellissimo effetto dorato. Curcuma + correttore – Con questa astuzia, puoi smorzare il tono di un correttore che ti sembra troppo rosa per il make up che desideri. Aggiungi un po’ di curcuma, amalgama bene, quindi applica il correttore nei punti in cui ne hai bisogno. Il giallo aiuta a nasconderle bene le occhiaie!

Ma non è finita qui! Puoi mischiare la curcuma anche ad altri cosmetici, ecco quali.

Curcuma + ombretto – La scelta giusta se desideri modificare la tonalità di un ombretto in modo che viri sul giallo. Hai due opzioni: aggiungere la curcuma all’ombretto (mescolando con un pennellino) oppure mettere prima l’ombretto e poi passarci sopra un po’ di questa incredibile spezia. Puoi anche creare un ombretto a casa, mescolando la curcuma con una base, per esempio l’amido di mais.

La scelta giusta se desideri modificare la tonalità di un ombretto in modo che viri sul giallo. Hai due opzioni: aggiungere la curcuma all’ombretto (mescolando con un pennellino) oppure mettere prima l’ombretto e poi passarci sopra un po’ di questa incredibile spezia. Puoi anche creare un ombretto a casa, mescolando la curcuma con una base, per esempio l’amido di mais. Curcuma + rossetto (o burrocacao) – Unisci la spezia al rossetto, per modificarne leggermente la tonalità. Per esempio, con un pizzico di curcuma, puoi alleggerire un po’ un rossetto troppo marrone o troppo rosso. Se, invece, ne passi un po’ sulle labbra, dopo aver applicato il burrocacao, otterrai un bellissimo effetto dorato. Insomma, dipende molto dalle tue preferenze!

Unisci la spezia al rossetto, per modificarne leggermente la tonalità. Per esempio, con un pizzico di curcuma, puoi alleggerire un po’ un rossetto troppo marrone o troppo rosso. Se, invece, ne passi un po’ sulle labbra, dopo aver applicato il burrocacao, otterrai un bellissimo effetto dorato. Insomma, dipende molto dalle tue preferenze! Curcuma + bronzer – Prova a versare un po’ di curcuma sullo strato superiore del bronzer. Poi, utilizza un pennello a setole morbide per mescolare. Fatto questo, applica il bronzer come fai di solito e il gioco è fatto!

Questi sono tutti gli usi incredibili della curcuma nel make up. Ovviamente se usi la spezia per modificare il colore del tuo fondotinta preferito, fai delle prove prima di completare il make up.

Ogni pelle infatti è diversa e, un tonalità tendente troppo al giallo-ambrato, potrebbe starti male.