Avete mai visto la casa di Elisabetta Gregoraci? Un nuovo nido per lei

Avete mai visto la casa di Elisabetta Gregoraci? La showgirl sta cambiando il suo nido che sarà sicuramente elegante e raffinato.

Com’è la casa di Elisabetta Gregoraci? Per scoprirlo dovremo aspettare ancora un po’. La showgirl, infatti, sta per cambiare casa e quelli attuali sono giorni di scatoloni per Elisabetta che, per ora, non ha ancora svelato dove andrà a vivere.

Elisabetta Gregoraci mostra gli scatoloni in cui sta raccogliendo tutti i propri effetti personali per trasferirsi in una nuova casa. Sarà sempre a Montecarlo o la showgirl tornerà a vivere in Italia?

Casa Elisabetta Gregoraci: nessun indizio sul nuovo nido della showgirl

Sarà un appartamento o una villa in un quartiere residenziale? Sceglierà di vivere ancora a Montecarlo dove ha continuato ad abitare anche dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore o scegliere di tornare a vivere stabilmente in Italia? Domane a cui i fan di Elisabetta Gregoraci, probabilmente, riceveranno una risposta solo tra qualche settimana quando la showgirl avrà concluso il trasloco prendendo possesso della nuova casa.

“Sono in mood: fai scatoloni, disfa scatoloni. Ragazzi…sono giorni di TRASLOCO per me e non vedo l’ora di finire, mi sento un po’ sottosopra, non so se è capitato anche a voi..ma non trovo più nulla”, ha scritto la showgirl pubblicando su Instagram la foto che vedete qui in basso.



Alcune settimane fa, la Gregoraci aveva annunciato l’imminente trasloco non nascondendo l’emozione per l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

“Ahimè, dovrò lasciare questa casa dove abito da quattro, cinque anni, a cui ero molto affezionata, mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova casa. Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perché arrivano sempre cose belle”, aveva fatto sapere.