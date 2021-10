Emma Marrone, dagli esordi ad oggi: trasformazione stupefacente dell’ex star di Amici

By

Emma Marrone ha trovato il successo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma la ricordi ai suoi esordi? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.

Emma Marrone è una delle cantante più amate dal pubblico nostrano. La cantante, durante il corso di questi anni di onorata carriera, ha collezionato veri e propri successi. Canzoni non solo che hanno scaldato il cuore dei suoi fedeli sostenitori, ma che sono riuscite a diventare delle vere e proprie hit.

Il pubblico l’ha supportata sin dagli esordi della sua carriera, quando è riuscita a raggiungere il successo grazie la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Esperienza che le permise non solo di scoprire il successo, ma anche di trovare l’amore con Stefano De Martino, anche se la loro storia, nonostante oggi siano in buoni rapporti, non è di certo terminata come sognava agli inizi, quando ha avuto modo di poterlo conoscere.

Molti, però, sono convinti che il talent show di Maria De Filippi sia stata la sua prima esperienza, ma in realtà non è così. Emma Marrone prima di Amici ha partecipato ad un altro talent, che ha pure vinto tra l’altro. Ve la ricordate ai suoi esordi?

Ricordi Emma Marrone agli esordi? Ecco com’era la star di Amici di Maria De Filippi

Emma Marrone ha esordito in un altro talent show che, come vi abbiamo anticipato, non era Amici di Maria De Filippi, ma un altro programma.

La trasmissione in questione era Superstar, che aveva l’obiettivo di creare una girl band, ed ha lanciato la cantante nel mondo nella musica. Tant’è che si è aggiudicata il primo posto insieme a Stella e Colomba, formando le Lucky Star.

Il look adottato in quel periodo era molto diverso rispetto a quello che sfoggia ora. Se adesso ha i capelli biondi e lunghi fino alle spalle, dove spesso sfoggia anche abiti eleganti con uno stile tutto rock, prima aveva i capelli cortissimi e di colore castano scuro. Un grande cambiamento, ma che sottolineano come sin dai suoi esordi sul piccolo schermo Emma avesse la musica rock nelle vene.

Nonostante durante il corso degli anni, il suo look sia diventato più armonioso, e se vogliamo elegante, Emma Marrone resta sempre bellissima. Oggi, infatti, è una bellissima donna, ma anche durante i suoi esordi ha sempre mostrato una certa bellezza, ma quello che conta non è il suo aspetto fisico, sempre impeccabile, ma la carica che riesce a trasmettere attraverso la sua voce ed è questo quello che conta di più. A prescindere dal look che scelga di adottare.