Triplo cioccolato, tripla goduria per la torta al cioccolato con glassa al cacao che può diventare anche un’idea intelligente da proporre durate una festa

Un capolavoro in tre fasi, un dolce da pasticceria vera che potete preparare assolutamente a casa senza impazzire e scatenando gli applausi. Stiamo parlando della torta al cioccolato con glassa al cacao, bellissima e buonissima. C’è il cacao nell’impasto, il cioccolato fondente nel ripieno e altro cacao nella glassa: un trionfo di dolcezza semplice da preparare, con un po’ di pazienza.

Ingredienti:

250 g di farina 0

250 ml di latte intero

3 uova

100 g di burro

60 g di cacao amaro

130 g di zucchero semolato

1 bustina di lievito in polvere

400 g di cioccolato fondente

400 ml di panna fresca

Per la glassa:

70 ml di acqua

210 g di zucchero a velo

40 g di cacao amaro

Torta al cioccolato con glassa al cacao, tutti i passaggi corretti

La cottura della torta, la preparazione della farcitura, poi la glassa. Seguite passo dopo passo le nostre istruzioni.

Preparazione:

Fate ammorbidire il burro in una ciotola, poi montatelo con le fruste elettriche, aggiungendo poco alla volta lo zucchero. Quando avete un composto omogeneo, aggiungete le uova (una per volta), poi la farina setacciata con un colino insieme a cacao e lievito.

Mescolate bene, poi aggiungete anche il latte e incorporatatelo sempre con le fruste elettriche ancora. Ala fine versate l’impasto in una tortiera da 20 cm e cuocete in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti circa. Fate la classica prova dello stecchino, tirate fuori la torta e lasciatela raffreddare in un angolo asciutto della cucina. Meglio se su una gratella.

Ora preparate la farcitura: in un tegame versate la panna e portatela ad ebollizione. Quando cominciano a formarsi le prime bolle spegnete e versate la panna in una ciotola con il cioccolato fondente spezzettato a mano. Mescolate fino ad ottenere una crema fluida, lasciatela raffreddare completamente e poi montatela con le fruste.

Dividete la torta in due nel senso della larghezza e farcite la parte inferiore con la crema a base di panna e cioccolato. Poi richiudete con la crema a base di panna e cioccolato e mettetela in frigorifero a compattare.

Per ultimo, preparate la glassa al cioccolato. In un pentolino portate ad ebollizione 70 ml di acqua e a quel punto spegnete.

Setacciate insieme lo zucchero e il cacao in una ciotola, poi aggiungete a filo l’acqua bollente mescolando con una frusta a mano, fino a quando ottenete una glassa fluida e omogenea.

Lasciate leggermente intiepidire la torta su una gratella, copritela con la glassa che si rapprenderà rapidamente e spostatela su un piatto. Decidete voi se servirla intera e poi affettarla in tavola oppure già a fette.