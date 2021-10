Sapete com’era Alessandra Celentano agli esordi? Che trasformazione incredibile

By

Alessandra Celentano è l’insegnante più amata di Amici di Maria De Filippi, ma la ricordi com’era ai suoi esordi in tv?

Alessandra Celentano è senza dubbio uno delle insegnanti più famose di Amici di Maria De Filippi. In un primo momento l’insegnante di danza classica della scuola più famosa d’Italia non era vista di buon occhio dal pubblico del piccolo schermo, ma durante il corso degli ultimi anni è riuscita a gare breccia nel cuore dei telespettatori che non possono fare altro che apprezzare la sua spietata sincerità facendola diventare, grazie alle sue citazioni, l’idolo indiscusso del web.

La nipote d’arte, però, ha esordito nel mondo dello spettacolo molto prima della sua apparizione al talent show di successo di canale 5 e prima, rispetto ad oggi, era molto diverso. Tant’è che ci è venuto spontaneo chiederci: vi ricordate com’era Alessandra Celentano prima di diventare famosa quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo nostrano? Se la risposta è negativa, beh niente paura: ve la ricordiamo noi.

Com’era Alessandra Celentano prima del successo ad Amici di Maria De Filippi

Alessandra Celentano, sembra quasi scontato ribadirlo, si è sempre concentrata sul mondo della danza, nonostante durante il corso di questi anni non abbia affatto disprezzato il mondo del piccolo schermo. In quanto prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi, l’insegnante di danza classica non si è mai tirata indietro di fronte a qualche apparizione in tv.

Il viso di Alessandra, durante il corso di questi anni è rimasto sempre lo stesso. Il suo look, però, come facilmente immaginabile è molto cambiato e ha giocato molto per quanto riguarda i suoi capelli.

Il taglio dei suoi capelli, negli ultimi anni, è stato molto più corto e li ha sempre piastrati. Anche se durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha preferito un ritorno alle origini, lasciandoli ricci e boccolosi. Proprio come li aveva durante il suo esordio nel mondo dello spettacolo, che aveva optato per una pettinatura lunga e ribelle, proprio come sono i suoi giudizi rispetto a quelli adottati dai suoi compagni di viaggio, che sono molto più morbidi nei giudizi dei ragazzi che provano a migliorare le proprie doti artistiche nel talent show di successo di canale 5.

Nonostante siano passati un po’ di anni dal suo debutto nel mondo della danza e dello spettacolo, Alessandra Celentano resta sempre bellissima e i vari cambi di pettinatura non hanno fatto altro che dimostrare una certa voglia di mettersi in gioco anche con il proprio look che con la vita.