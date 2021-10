Pulire l’aglio senza toccarlo? Ecco i trucchi più semplici ed efficaci

Pulire l’aglio senza toccarlo è l’escamotage perfetto per evitare l’incubo, del persistente odore di aglio sulle dita per tutto il giorno.

Per questo motivo gli chef professionisti (e casalinghi!!) nel corso dei decenni hanno messo a punto una serie di tecniche intelligentissime per ottenere in poco tempo spicchi d’aglio perfettamente puliti senza nemmeno sporcarsi le dita.

Ogni spicchio d’aglio è avvolto in una sorta di buccia o di pellicola che se venisse cotta in padella o in pentola brucerebbe all’istante rovinando il sapore della pietanza con un forte e persistente sapore di bruciato.

Per questo motivo è sempre assolutamente fondamentale mettere rimuovere la buccia dell’aglio, anche se di solito questa operazione può costare un po’ di tempo, un po’ di fatica, e soprattutto un insopportabile odore di aglio sulle dita.

Dal momento che avere mani che puzzano sarebbe l’incubo di qualsiasi persona con una vita sociale, ecco come evitare questo problema con delle astuzie da veri geni della cucina!

5 Trucchi infallibili per pulire l’aglio senza toccarlo

No, non si tratta di magia e nemmeno di telecinesi, non dovrai ipnotizzare l’aglio per convincerlo a spellarsi da solo, ti basterà mettere in pratica questi piccolissimi trucchi.

Pulire molto aglio in una volta sola

Quando si cucina per un gran numero di persone oppure si prepara una ricetta che prevede l’utilizzo di grandi quantità di aglio potrebbe sembrare impossibile effettuare la pulizia in maniera efficace ma soprattutto in poco tempo.

Il trucco del barattolo invece è di una semplicità estrema ma è davvero molto efficace. In questo caso bisognerà munirsi di un barattolo di vetro con tappo a vite e infilare al suo interno una testa d’aglio intera, quindi non divisa in spicchi.

Dopo aver chiuso il barattolo basterà tenerlo saldamente tra le mani e scuoterlo con forza, come se ci fossimo trasformati in baristi alle prese con lo shaker: la pelle verrà via in pochissimi secondi.

Il trucco funziona anche con spicchi d’aglio già divisi, a patto però che l’aglio sia molto fresco.

Pulire l’aglio per eliminare l’animella

L’animella è la parte interna dell’aglio, quella responsabile del suo sapore più pungente e anche quella che risulta più indigesta in assoluto. Per realizzare un piatto a base d’aglio che però risulti molto delicato basterà eliminare la scorza e l’animella da ogni spicchio d’aglio utilizato.

Per fare quasi allo stesso tempo entrambe le operazioni basterà schiacciare lo spicchio d’aglio con il piatto di un coltello da cucina. In questo modo la buccia si spaccherà e potrà essere rimossa in un secondo, inoltre l’aglio sarà già sul tagliere, pronto a essere diviso e privato dell’animella.

Leggi Anche => Tutti i modi per cucinare l’aglio (e senza pentirsene!)

Pulire l’aglio con l’acqua

Un’altra tecnica geniale consiste nel mettere l’aglio a bagno per qualche minuto prima di spellarlo. In questo modo la scorza si gonfierà e potrà essere staccata con una forchetta o la punta di un coltello.

Pulire l’aglio in microonde

A differenza del trucco dell’acqua, il trucco del microonde è molto più veloce: basterà mettere gli spicchi d’aglio in una ciotolina di ceramica e infilarli nel microonde alla massima temperatura per un minuto o due.

La pellicina si raggrinzirà e in pratica si staccherà da sola dal corpo centrale del frutto, che potrà essere subito buttato in padella.

Pulire l’aglio come gli influencer

Negli ultimi mesi Tik Tok si è riempito di video virali. Uno dei più famosi e utili tra questi è quello che mostra come estrarre uno spicchio di aglio da una testa già perfettamente pulito e senza nemmeno toccarlo.

Per farlo è necessario afferrare saldamente la testa d’aglio a testa in giù, quindi munirsi di un coltellino appuntito e infilzare uno spicchio.

Dopo essere certi che lo spicchio sia saldamente attaccato al coltello si dovrà tirare verso l’alto mentre si ruota lo spicchio lateralmente. In questo modo la pellicina rimarrà attaccata alla testa d’aglio, mentre lo spicchio verrà via “nudo” e pronto per essere utilizzato.