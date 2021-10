Il dramma di Lulù Selassiè: il racconto choc della gieffina

Lulù Selassiè una delle principesse che quest’anno partecipano al Grande Fratello Vip, ha recentemente rivelato un dramma della sua vita che la perseguita ancora oggi.

Al Grande Fratello Vip di quest’anno, partecipano anche tre sorelle principesse che sono in gara come un’unico concorrente. Ricche, apparentemente spensierate e felici, anche loro pian piano stanno mostrando alcuni aspetti della loro vita non esattamente rosei.

A farlo è stata in particolar modo Lulù Selassiè che in un momento particolare ha deciso di rivelare un episodio della sua vita che, a quanto pare, la perseguita ancora oggi non facendola dormire bene la notte.

Il dramma che perseguita Lulù Selassiè e che non la fa dormire la notte

Come riportato anche dal sito Biccy, Lulù Sellassiè ha da poco rivelato un aspetto particolare del suo passato. Si tratta di un evento accadutole quando aveva ancora 16 anni e che ad oggi non è riuscita a superare del tutto.

A quanto pare, in passato, la gieffina è stata infatti vittima di uno stalker che l’ha perseguitata per mesi. Uno sconosciuto che la ricattava con delle foto intime obbligandola a fare cose che non voleva sotto ricatto.

Secondo quanto la ragazza ha rivelato parlando con una delle sorelle e con Giucas Casella, si tratta di una storia che è andata avanti per mesi e che fino a prima del racconto non conosceva quasi nessuno. La gieffina, infatti, ha più volte ammesso di non voler passare per quella che fa la vittima. Motivo per cui ha sempre preferito tenere per se la cosa.

Il dramma vissuto, però, l’ha portata a non superare mai del tutto la paura di quei giorni. Paura che ancora oggi si presenta in sogno, facendole avere incubi e creandole una situazione di forte disagio. Un disagio più evidente dalle lacrime tra le quali ha raccontato lo spiacevole episodio del quale è stata protagonista.

Si tratta di un periodo difficile per Lulù Selassiè che nella casa si sta trovando ad affrontare i propri demoni e a fare i conti con coinquilini non sempre ben disposti nei suoi confronti.

Un percorso che probabilmente la sta portando a conoscersi meglio ma anche ad aprirsi di più agli altri, passando persino per quei segreti che fino a ieri aveva preferito tenere per se.