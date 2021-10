Troppo aceto nell’insalata? Ecco come rimediare all’errore

Ti è caduto troppo aceto nell’insalata? Ecco come puoi rimediare all’errore e gustare ugualmente il tuo piatto.

L’insalata è un contorno che si consuma in ogni stagione. Pur essendo un cibo fresco chi rinuncia a un piatto d’insalata anche quando il clima diventa più rigido per accompagnare ad esempio una bistecca di carne?

Non solo, l’insalata ben si sposa anche con altri secondi, sia di pesce che a base di formaggi. Tanti la consumano addirittura come prima portata per evitare poi di appesantirsi troppo nel resto del pasto.

Insomma sfatato il mito dell’insalata solo d’estate, c’è un errore che può capitare di commettere quando si consuma. Ovvero quello che ci cada troppo aceto sopra finendo per diventare un’insalata immangiabile.

LEGGI ANCHE –> Tutti gli errori da evitare per consumare al meglio la zucca

Ecco come rimediare se finisce troppo aceto nell’insalata

Alzi la mano a chi non è mai capitato di versare troppo aceto nell’insalata. Un inconveniente che succede più spesso di quanto immaginiamo e che talvolta ci getta nel panico perché avremmo dovuto servire quell’insalata ai nostri ospiti.

Come fare? Si può rimediare a questo banale errore? La risposta è sì. In cucina, come abbiamo visto più e più volte spesso esistono degli escamotage per rimediare agli errori, talvolta anche a quelli che pensiamo non abbiano alcuna soluzione.

E anziché gettare tutto nella pattumiera meglio provare a porre rimedio con qualche valido accorgimento. In questo caso forse molti non sanno che esiste un metodo molto semplice per rimediare qualora dovesse essere caduto troppo aceto nell’insalata.

Effettivamente l’aceto è anche uno degli ingredienti più difficili da dosare. E alle volte nemmeno ci accorgiamo di averne messo troppo poi però all’assaggio ci rendiamo conto che abbiamo davvero esagerato.

Come risolvere allora? C’è chi propone di lavare l’insalata, ma in questo caso rischiamo di creare una pietanza dalla consistenza molliccia e acquosa, pensiamo poi se abbiamo preparato un’insalata con ingredienti come tonno, mozzarella o pollo, che assolutamente non si possono lavare. Insomma faremmo diventare la nostra insalata un piatto immangiabile. Quindi quest’opzione è assolutamente sconsigliata.

C’è anche chi pensa di rimediare aggiungendo più olio. Ma anche qui dobbiamo rispondere con un secco no. L’olio, per quanto ne utilizziate uno di ottima qualità, come l’extra vergine d’oliva, non risolverà di certo il problema del troppo aceto versato nell’insalata. Ecco allora svelata la soluzione.

Dovrete munirvi di un pezzo di mollica di pane. Il nostro deus ex machina è proprio il pane, ma non la crosta, bensì la parte interna che come una spugna andrà ad assorbire tutto l’aceto di troppo.

Ecco come dovrete procedere. Prendete un pezzo di mollica di pane, la infilzate in una forchetta, quindi tamponate tutta l’insalata proprio come se fosse una sorta di spugna. La mollica di pane andrà ad assorbire tutto l’aceto in eccesso facendo ritornare la nostra insalata commestibile in men che non si dica.

LEGGI ANCHE –> L’errore che commetti con il basilico quando prepari il sugo al pomodoro

Ed ora che abbiamo svelato come rimediare all’errore anche se per sbaglio verserete troppo aceto nell’insalata saprete come rimediare.