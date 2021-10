Da cameriera a diva del cinema: la nuova vita della star internazionale

Lei è una delle più grandi icone di Hollywood, considerata, la fidanzatina d’America più amata di sempre dopo Meg Ryan. Ma sapete che lavoro faceva Jennifer Aniston prima del successo? Incredibile ma vero.

Jennifer Aniston è una delle attrici hollywoodiane più amate al mondo. Con il suo sorriso disarmante è entrata nel cuore anche del pubblico italiano e non ne è più uscita!

L’attrice ha ottenuto diversi premi (tra cui il Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award) per la sua interpretazione di Rachel Green nella famosissima sitcom Friends. Il suo personaggio era così amato da essere stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti.

E non è tutto. Nel 2004 e nel 2016 è stata dichiarata “la donna più bella del mondo” dalla rivista People e nel 2011 è stata dichiarata “la donna più sexy di tutti i tempi” dal magazine Men’s Health.

Attualmente anche una delle attrici più pagate di Hollywood e nel 2007 è stata classificata come “11ª donna più ricca nel settore dello spettacolo”, con un patrimonio di di 110 milioni di dollari.

Il lavoro di Jennifer Aniston prima del successo

Ma l’ex moglie di Brad Pitt che, negli anni, si è guadagnata un posto d’onore nell’Olimpo delle celebrità mondiali, ha fatto una lunga gavetta per arrivare al successo tanto agognato.

Jennifer ha sempre nutrito una forte passione per il mondo del cinema e dell’arte. All’età di 11 anni, i suoi genitori divorziarono e lei entrò alla Rudolf Steiner School di New York per studiare teatro e arti figurative. A 15 anni si iscrisse alla Fiorello H. LaGuardia High School, di New York, diplomandosi nel 1987.

Mentre cercava di sfondare nel mondo del cinema, Jennifer si manteneva lavorando come cameriera. Un lavoro duro che, però, ha messo alla prova la sua tenacia e determinazione.