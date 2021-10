Meghan Markle e l’idea geniale per fare (ancora) più soldi

Quanti soldi ha Meghan Markle? Le stime sul patrimonio della Duchessa non possono essere precise, ma di sicuro si parla di diversi milioni di Dollari.

Ovviamente però, come Harry e Meghan hanno affermato in più di un’occasione una volta lasciata la Famiglia Reale, devono fare di tutto per rendersi economicamente indipendenti riuscendo a mantenere comunque un tenore di vita principesco.

Ad essere particolarmente attiva sul fronte lavorativo in questo periodo è la Duchessa di Sussex, che si sta proponendo di essere operativa su più fronti contemporaneamente, mettendo a frutto i suoi numerosi talenti.

Non troppo tempo fa è infatti uscito il primo libro per bambini di Meghan Markle, che per l’occasione si è firmata “Duchessa di Sussex” (ma i titoli non erano di poca importanza?!).

Il libro, intitolato The Bench, non sembra aver riscosso moltissimo successo di vendite, ma comunque la Duchessa viene accolta con grandissimo favore e molta ammirazione dai bambini americani, come ha dimostrato la sua recente visita in una scuola di Harlem.

Continuando a sfruttare la forza mediatica della sua figura ma anche la sua capacità di porsi come beauty e role model, sembra che Meghan abbia deciso di lanciarsi anche in un’altra impresa commerciale che potrebbe fare la felicità di tutte coloro che vorrebbero essere un po’ lei.

Meghan Markle farà soldi come Cindy Crowford, Belen e molte altre?

Nel corso dei decenni alcuni Royals “in disgrazia” hanno dovuto in qualche modo ripiegare su lavori “di seconda mano”. Tutti sanno, per esempio, che Sarah Ferguson ha venduto spremiagrumi in televisione in un famoso programma di televendite dopo la fine del suo matrimonio con Andrea.

Di certo però Meghan non è affatto il tipo da vendere spremiagrumi e nemmeno di tornare a recitare in progetti televisivi di qualità mediocre, come Suits è considerato in America.

Ecco allora che la Duchessa ha deciso di pensare in grande come al solito e ha trovato un business davvero perfetto per lei: quello del beauty.

A sostenere questa teoria sono diversi reporter che osservano i Sussex nel loro soggiorno dorato negli States e che hanno avuto modo di seguire da vicino i loro movimenti.

Il Principe Harry, Meghan e la madre di quest’ultima, Doria, avrebbero fatto più volte visita a un ricchissimo e famosissimo imprenditore del settore della bellezza.

L’uomo, che possiede una gigantesca villa a Los Angeles, si chiama Bill Guthy e ha un vero e proprio impero economico basato sulla produzione e vendita di cosmetici negli States.

Guthy ha fatto la fortuna di Cindy Crawford, una delle prime top model del mondo: la Crawford ha infatti dato il proprio nome a una linea di cosmetici prodotta proprio da Guthy e nel corso degli anni ha guadagnato (si stima) circa 225 Milioni di Dollari.

Non si tratta di un meccanismo di promozione e di vendita che funziona soltanto negli States: Belen Rodriguez ha recentemente collaborato con Diego Dalla Palma per la creazione di una linea di cosmetici ispirati al suo stile di make up e ai colori che utilizza di più.

L’uscita della linea di cosmetici di Meghan Markle è pronta ad uscire? È troppo presto per dirlo, ma di una cosa si può essere certi: i Sussex sono riusciti a stabilire degli ottimi rapporti personali con Guthy, il quale avrebbe avuto una funzione fondamentale in uno dei momenti più delicati della vita recente dei Sussex.

Infatti, secondo i rilevamenti tramite droni che sono stati eseguiti sulla proprietà Losangelina di Guthy, l’intervista di Oprah Winfrey ai Duchi di Sussex sarebbe stata ospitata proprio nell’elegante giardino dai viali in pietra che si estende davanti alla villa.

Leggi Anche => Thomas Markle si scaglia contro la sorella dopo l’intervista: “È colpa di Harry, con lui Meghan è diventata un’altra”

Un imprenditore di quel livello avrebbe mai ceduto la propria proprietà se non fosse in rapporti ben più che amichevoli con Harry e Meghan? Assolutamente no: è molto probabile che l’amicizia sia stata fondata su accordi commerciali già presi.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!