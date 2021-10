Era la star degli insegnanti di Amici: ecco cosa fa oggi

Chi si ricorda di Grazia di Michele? Scopriamo cosa fa oggi l’ex star degli insegnanti di Amici.

Grazia di Michele è una cantante italiana che oltre che per la sua musica si è fatta notare per aver ricoperto il ruolo di insegnante nel famoso talent Amici. Una collaborazione che l’artista ha portato avanti per ben 12 anni, insegnando a svariati studenti trasmettendo loro la passione e l’amore per la musica.

Ma cosa fa oggi? Dopo aver lasciato il famoso programma condotto da Maria De Filippi, Grazia di Michele ha scelto di dedicarsi ad altro senza però scostarsi mai da ciò che ama di più. Scopriamo quindi cosa fa oggi e come procede la sua vita lontana dai riflettori di uno dei programmi più famosi ma non per questo distante dalla sua amatissima musica.

Grazia di Michele: ecco cosa fa oggi la star degli insegnanti di Amici

Grazia di Michele è senza alcun dubbio un’artista a tutto tondo che non necessita di alcuna presentazione. Era famosa ai tempi in cui cantava e lo è stata quando ha deciso di collaborare al talent Amici per supportare i vari studenti. Un lavoro svolto per ben 12 anni, dopo i quali ha infine deciso di cambiare per dedicarsi ad altro.

Sempre legata al mondo della musica, la di Michele ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 insieme a Platinette. Ovviamente non ha mai smesso di cantare e di dedicarsi all’insegnamento tenendo corsi in tutta Italia.

Nel 2019 ha scelto di orientarsi anche su altro scrivendo un libro, salvo poi tornare a concentrarsi sulla musica che è da sempre la sua più grande passione.

Ha infatti realizzato un progetto dal titolo “Ritratti d’autore” nel quale ha coinvolto artisti come Renato Zero e Bungaro per interpretare dei brani inediti di Umberto Bindi. Una scelta pretenziosa che ha portato avanti con stile, ottenendo le proprie soddisfazioni.

Recentemente ha anche pubblicato due singoli, dei quali l’ultimo “Anime di vetro” è uscito a Marzo 2021. Una carriera in costante evoluzione e che non manca di donarle soddisfazioni che Grazia di Michele vive sempre al meglio, godendo di ciò che più ama fare: cantare.