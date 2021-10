Dramma per l’amatissima attrice: “Ho pensato di farla finita”

L’attrice Francesca neri ha raccontato il suo dramma ammettendo di aver sofferto tanto da penare di farla finita.

Negli ultimi tempi, sempre più donne stanno scendendo in campo per portare alla luce problemi di salute troppo spesso sottovaluti ma così dolorosi da compromettere la qualità della vita.

Tra queste c’è anche l’attrice Francesca Neri che ha deciso di raccontare il suo dramma spiegando di quale patologia è affetta e perché il dolore l’ha spinta a pensare addirittura di farla finita.

La nota attrice, infatti, ad un certo punto della sua vita si è trovata costretta ad abbandonare le scene per via di una patologia invalidante ma davvero poco conosciuta: la cistite interstiziale. Un problema che le ha cambiato la vita e del quale ha deciso di parlare scrivendo addirittura un libro.

Francesca Neri ed il dramma che le ha cambiato la vita

Ci sono dolori che solo se provati possono essere compresi. E tra questi c’è quello dato dalla cistite interstiziale. Una condizione cronica che colpisce la vescica portando ad urinare spesso e con grandi difficoltà e causando dolori acuti.

Una malattia che Francesca Neri ha raccontato di aver vissuto negli ultimi cinque anni, vivendo una fase acuta della malattia che in tre anni l’ha portata a perdere il controllo con la realtà.

Perché nulla è più potente del dolore per perdersi dentro se stessi. E a volte in questo limbo di solitudine, l’unico desiderio che si ha è quello di chiudere gli occhi e smettere di soffrire.

Un pensiero che ha colpito anche la Neri come lei stessa ha raccontato nel suo libro “Come carne viva” dove si racconta a tutto tondo, parlando della sua patologia e raccontando come la stessa l’abbia costretta ad un’introspezione profonda.

Perché quando si sta male e si soffre ci si chiude sempre più in se stesse. E lo si fa, isolandosi e finendo con il cadere in depressione, aggiungendo così problemi a problemi. Un cammino che per fortuna, Francesca Neri non ha fatto da sola ma con il sostegno del marito Claudio Amendola che le è sempre rimasto accanto sostenendola.

Il suo è stato quindi un percorso lungo e faticoso. Un percorso nel quale ha toccato il fondo ma che alla fine è riuscita ad affrontare risalendo pian piano la china. Motivo per cui oggi si dice più serena e consapevole di se e delle proprie priorità. Cosa che l’ha portata a fermarsi ancora un po’ e a valutare cosa desidera davvero per il futuro.

Sebbene la parte creativa della sua vita le manchi, la Neri sta infatti ancora valutando se e come tornare in tv. Intanto, ciò che conta è aver vinto una battaglia al punto da poterne parlare. E tutto prendendone le giuste distanze e riscoprendo la persona nuova che è diventata.