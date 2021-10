Francesca Neri, struggente confessione: “Sono una sopravvissuta”

Francesca Neri racconta la lotta contro la malattia a Verissimo: la moglie di Claudio Amendola svela i dettagli della sua battaglia.

Francesca Neri si racconta ai microfoni di Verissimo. La moglie di Claudio Amendola, ai microfoni di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo trasmessa domenica 3 ottobre, racconta la malattia di cui aveva parlato il marito in una precedente puntata di Verissimo.

«Non ha una malattia chiara. Ha, però, una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro, che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto», ha raccontato Claudio Amendola a Verissimo. Oggi, a parlare della sua malattia, è la stessa Francesca Neri.

Malattia Francesca Neri: “Ho toccato il fondo, mi considero una sopravvissuta”

E’ un racconto a cuore aperto quello di Francesca Neri ai microfoni di Verissimo. Sempre molto discreta e riservata, l’attrice ha deciso di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin raccontando i dettagli della sua malattia.

LEGGI ANCHE—>“Non facevo altro che bere”: il dramma dell’amatissima ex gieffina

“Questa malattia, una cistite cronica interstiziale, mi ha costretta a guardarmi dentro e a prendere atto del mio lato oscuro. Mi ritengo una sopravvissuta perché ho toccato il fondo, ma poi è iniziata la risalita. È stato un tragitto lungo, molto doloroso all’inizio, ma con tante soddisfazioni dopo”, ha raccontato l’attrice.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis, l’incredibile trasformazione della bassista dei Maneskin

Per la moglie di Claudio Amendola non è stato un bel periodo. L’attrice si è allontanata dalle scene e non nasconde di aver avuto dei pensieri bui. Ad aiutarla ad affrontare tutto sono stato il marito Claudio Amendola e il figlio Tocco, fondamentali per la sua vita.

“È un uomo meraviglioso, ha detto che il suo compito era starmi vicino ma non era scontato che mi restasse accanto. Vedevo la sua difficoltà e il suo dolore e mi faceva male. Lo volevo allontanare da me per proteggerlo, invece lui c’è sempre stato e questa cosa dopo venticinque anni mi ha sorpreso”, ha concluso la Neri nell’intervista a Verissimo.