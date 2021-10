Tra i gioielli della Regina c’è un accessorio così trendy da non crederci!

By

I gioielli della Regina Elisabetta sono passati alla storia per essere tra i monili più preziosi e particolari esistenti al mondo.

Non sono in molti a sapere, però, che Sua Maestà possiede un accessorio davvero particolarissimo, degno quasi di un rapper americano. Questo oggetto è stato indossato dalla Regina in rare occasioni, ma sempre con grandissimo orgoglio!

Preziosissimi, spesso antichissimi, arrivano da ogni angolo del Pianeta e hanno tutti una storia molto particolare alle spalle. I gioielli della Regina Elisabetta con il tempo sono diventati un vero e proprio linguaggio che Sua Maestà utilizza per far sapere quello che pensa (anche se l’etichetta di corte le impone di non manifestarlo mai).

Per esempio, le famosissime spille da cappotto della Regina hanno tutte un significato molto preciso, così come alcune delle sue collane più famose.

Per fare qualche esempio, la regina possiede una spilla chiamata Palm Leaf Brooch (spilla a foglia di palma) che indossa soltanto nelle occasioni sgradite o addirittura luttuose. La spilla, appartenuta alla Regina Madre, venne indossata da quest’ultima durante il funerale del marito, nonché padre di Elisabetta. In tempi molto più recenti la Regina ha scelto di indossarla in occasione della visita (sgraditissima) di Donald e Melania Trump in Inghilterra.

L’anno scorso, nel corso dell’ora più buia della Pandemia di Coronavirus, la Regina Elisabetta decise di tenere un discorso eccezionale alla nazione (e al mondo) indossando una spilla di turchese appartenuta alla Regina Mary, nonna della Regina e madre del padre di Elisabetta. Anche quella spilla aveva moltissimi risvolti simbolici, come abbiamo spiegato in questo articolo.

Quello di cui parleremo oggi però non ha nulla a che vedere con la tradizione e nemmeno con la storia personale della Regina!

Il più strano dei gioielli della Regina? Non è nemmeno un gioiello!

Nel corso del suo lunghissimo regno la Regina Elisabetta ha avuto modo di toccare con mano un’incredibile avanzamento tecnologico. Non dimentichiamo ad esempio che la televisione era appena nata ai tempi dell’incoronazione di Elisabetta e che Sua Maestà è stata la prima monarca inglese a: mandare una mail, fare videochiamate e … guardare film in 3D!

In realtà Elisabetta non è affatto a proprio agio con la modernità, ma capisce perfettamente l’importanza, per la monarchia, di mantenersi al passo con i tempi: si tratta di una lezione che la Regina ha imparato (benissimo) dall’adorato Principe Filippo.

Questo del mantenersi al passo con i tempi è invece un discorso che il Principe Carlo proprio non riesce a concepire: pare che l’erede al trono britannico si rifiuti ancora oggi di utilizzare il computer e che scriva a mano tutte le sue comunicazioni ufficiali con lo staff di corte e i membri del governo!

Non stupisce allora che ad essere stata invitata alla proiezione di un film in 3D sia stata Elisabetta II e non il Principe di Galles! L’evento ebbe luogo nel 2010 e all’epoca la Regina dovette ovviamente indossare gli occhiali necessari a vedere le immagini in 3 dimensioni.

Si può solo immaginare la grave crisi in cui devono essere piombati i responsabili dell’immagine di Sua Maestà quando è stato detto loro che Elisabetta avrebbe dovuto inforcare un paio di orribili occhiali di plastica.

Fortunatamente The Queen ha a sua disposizione un esercito di consulenti che hanno trovato una soluzione davvero regale a questo problema di stile.

La Regina ha indossato questo fantastico paio di occhiali per la prima volta mentre si trovava in visita in Canada e stava incontrando i lavoratori di un centro cinematografico all’avanguardia.

All’epoca la Regina assistette alla proiezione di un film in 3D indossando un paio di spessi occhiali neri resi assolutamente unici e degni di lei dalla lettera Q (The Queen!) riportata su entrambe le stanghette e formata da preziosissimi cristalli Swarowski!

Ovviamente all’evento era presente anche il Principe Filippo ma, conoscendo il carattere del Duca di Edimburgo, probabilmente avrebbe preso a calci chiunque gli avesse proposto di mettere dei brillantini sui suoi occhiali.

Oltre a trovarsi perfettamente a proprio agio con quegli occhiali degni di una rock star, Elisabetta li ha sfoggiati di nuovo due anni dopo, quando è stata invitata a visionare l’anteprima del suo discorso natalizio al Regno. Perché ne aveva bisogno? Quell’anno la Regina aveva accettato con entusiasmo di registrare il suo annuale discorso natalizio alla nazione con la tecnologia in 3D.

In pratica, indossando un paio di semplici occhiali da cinema, tutti i sudditi della Regina d’Inghilterra hanno potuto “accogliere” per qualche minuto Lilibet nel proprio salotto di casa. Una scelta davvero inusuale, ma all’epoca la Regina l’aveva trovata geniale e molto utile per “sentirsi più vicina ai sudditi”.

