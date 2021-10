Pelle lucida? I consigli più efficaci per opacizzare la pelle grassa in inverno

Opacizzare la pelle in inverno può essere un problema, perché di solito questo problema si pone in estate. Nella stagione calda però utilizziamo alcune tecniche che in inverno non sono il massimo.

Le donne con la pelle grassa o impura sanno benissimo che anche in inverno diventa necessario opacizzare la pelle, soprattutto quando siamo fuori casa e desideriamo un trucco che rimanga impeccabile per molte ore.

Tra i metodi più efficaci per opacizzare la pelle in estate c’è la cipria trasparente. Applicare la cipria sulle zone critiche del viso, come le guance e la famigerata zona T, aiuta a mantenere la pelle fresca e opaca a lungo.

Questo metodo può andare ancora bene in autunno, cioè nel periodo in cui le temperatura non si sono ancora abbassate in maniera drastica rispetto all’estate. Quando però il freddo comincerà a farsi sentire in maniera più pungente l’effetto finale potrebbe non essere quello desiderato.

Quando si applica la cipria sulla pelle non grassa si rischia inevitabilmente di creare un look polveroso che tende a invecchiare il viso e a farci apparire “bianche e pallide”, esattamente il contrario di quello che vorremmo, insomma.

In vista dei mesi più freddi dell’anno, allora, è molto meglio lasciare da parte la cipria e trovare altre strategie più efficaci ma soprattutto più adatte alla stagione fredda.

Opacizzare la pelle in inverno: trucchi ed errori da non commettere

In inverno la pelle grassa sembra meno grassa, per il semplice fatto che sudiamo di meno e quindi le “zone critiche” del viso diventano lucide più lentamente.

Questo però non significa che la pelle del viso non continui a essere coperta da uno strato eccessivo di sebo.

Per questo motivo, anche se sembra meno necessario rispetto ai mesi caldi, durante le stagioni più fredde dell’anno bisogna continuare a detergere la pelle e a purificarla utilizzando prodotti delicati e non aggressivi.

L’errore più grave che si possa fare in inverno è utilizzare prodotti struccanti super schiumosi, poiché provocheranno una immediata reazione della pelle, che produrrà sebo in grandi quantità per sostituire quello che è stato rimosso con la detersione “a tutta schiuma”.

Con il freddo inoltre le cellule superficiali della pelle muoiono più rapidamente, quindi possono rimanere “invischiate” nel sebo prodotto dalla pelle e faticare e staccarsi. Si può dire quindi che in inverno la pelle grassa tende a diventare asfittica e questo potrebbe provocare la comparsa di sgradevoli brufoletti nei punti del viso in cui la pelle è più grassa.

Un altro errore da non commettere è smettere di utilizzare la crema idratante nella speranza di opacizzare la pelle. La crema idratante fornisce alla pelle la quantità di acqua necessaria a rimanere soda e luminosa, mentre il sebo che si deposita in superficie non “nutre” la pelle. Se si smettesse di usare la crema idratante ci si ritroverebbe con una pelle disidratata in profondità e grassa in superficie: un vero disastro!

L’ideale per opacizzare la pelle in inverno allora è purificare la pelle in profondità con maschere a base di argilla e altri ingredienti con proprietà simili.

Leggi Anche => Pelle Grassa: le migliori maschere per trattarla e i rimedi fai da te

Anche lo scrub può essere davvero molto, molto utile per rimuovere l’eccesso di sebo dal viso: l’importante è non fare lo scrub più di una volta alla settimana, perché come ormai sappiamo benissimo, uno stress meccanico eccessivo induce la pelle grassa a ingrassarsi ancora di più!

E per i momenti di emergenza? Se si trascorre molto tempo fuori casa e si ha bisogno di apparire al meglio da mattina a sera, il consiglio per opacizzare la pelle in inverno, quindi senza stressare eccessivamente la pelle grassa, è utilizzare le salviettine assorbenti con cui tamponare il viso di tanto in tanto durante il giorno. Insistendo in particolare sulla zona T si assorbirà il sebo in eccesso (lasciando il make up al suo posto) e si riuscirà ad evitare l’odiato “aspetto lucido”.