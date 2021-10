App da gioco. Hai bisogno di staccare dalla routine quotidiana e giocare? Ecco le App di gioco, semplici, che occupano poca memoria sul tuo smartphone e di cui non potrai fare a meno.

Ormai i nostri smarphone sono dei veri e propri strumenti all’avanguardia, ci permettono di ritoccare foto, di scegliere il vino in base alle sue qualità, di chattare con gli amici e di testare la velocità della nostra rete Wi-Fi. Tra tutto, inoltre ci permette anche di giocare per dedicarci quei 5 minuti di svago dalla frenesia della quotidianità.

Oggi dunque vi parleremo di alcune app di gioco che potrebbero fare al caso vostro. Come ben sapete gli store (App Store e Play Store) sono pieni di giochi di ogni genere. Tra le varie categorie: Giochi di Corse, di Sport, di Azione, Platform, Carte, Ruolo, Strategia, Puzzle e Passatempi, Simulazione, Picchiaduro. La varietà e la scelta è infinita.

Oggi vi parleremo di quelle app da gioco che non possono mancare nel vostro cellulare e che vi regalaranno un quarto d’ora di relax. Pronti?

App da giochi che dovresti avere nello smartphone

Oggi ci concentreremo su due giochi, entrambi che prevedono un coinvolgimento con gli altri utenti. Si tratta di giochi molto in voga in questo periodo e che vi permetteranno di sfuggire dalla realtà di tutti i giorni.

Ecco quali sono:

App: Among Us

Among Us è il gioco per smartphone più scaricato al mondo: 83,8 milioni di installazioni in un mese, cioè 40 volte di più rispetto a quanto aveva fatto nello stesso periodo del 2019, quando ancora pochi lo conoscevano.

Si tratta di un videogame indipendente per smartphone realizzato nel 2018 in California da tre ragazzi: due disegnatori e uno sviluppatore che, con una grafica spartana e una programmazione senza troppe pretese e investimenti, lo hanno sulle principali piattaforme. Si tratta di un multiplayer da 4 a 10 giocatori a tema spaziale. I protagonisti sono su un’astronave e cercano, ognuno con i propri compiti, di portare a termine la missione. Tra loro, però, si nascondono degli impostori e lo scopo del gioco è identificarli (o uccidere tutti se si gioca nel ruolo dei cattivi).

Ora Among Us è al primo posto sia nella classifica dei download da Google Play che in quella di App Store. L’app è gratuita. Se siete adulti, forse non l’avrete mai sentita nominare, ma i vostri figli under18 la conoscono molto bene.

App, Burraco: la sfida

Se invece siete amanti dei giochi di Carte non potete non scaricare lui: Burraco!

Se ti piacciono i giochi di carte tradizionali come Scopa, Briscola o Scala40 e soprattutto se sei un amante del Burraco, questo è il gioco che fa per te! Si tratta del gioco italiano più popolare e più seguito. Anche questo prevede interazione con gli altri utenti.

Burraco: la sfida si basa su un regolamento italiano e con diverse modalità di partita, scelta del numero di giocatori, premi e puntate, grafica in orizzontale e verticale! ha tante modalità e scelte, dalla tipologia di tavolo, al punteggio, ai giochini extra per arricchire il proprio profilo.