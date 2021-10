Internet lento? Ecco tre App che vi sveleranno la velocità della vostra connessione Wi-Fi

Dovete guardare quella video ricetta di cucina per replicarla ma non vi va la connessione? La causa potrebbe essere internet e la velocità del tuo Wi-Fi.

In questo articolo di tecnologia, infatti, vi vorremmo parlare di tutto quello che dovrete fare per monitorare e controllare la velocità della vostra rete Wi-Fi.

Tre App da scaricare per monitorare la tua connessione

Care amiche, oggi vogliamo parlarvi di un trucco che vi può tornare utile nella vostra vite in rete. Infatti, anche se non siete delle esperte del Web. Si tratta di una piccola “tips” che vi farà capire come mai non funziona bene la vostra connessione Wi-Fi e vi farà migliorare la visione dei vostri contenuti online, che sia una video ricetta o un tutorial di make up o una puntata di una serie TV su Netflix o su Amazon Prime Video.

Entrando più nello specifico dell’argomento, tutte le app che servono per testare la velocità del Wi-Fi, si basano sulle seguenti componenti: latenza, velocità di caricamento e download. Quest’ultimo è più importante perché da esso dipende quanto ci mette a caricare.

Prima di spiegarvi quali app scaricare, ricordate che per testare le velocità del Wi-Fi bisogna provare da diverse posizione nella tua area di copertura e condurre test ripetutamente a diverse ore del giorno. Le velocità riportate dallo strumento possono variare molto a seconda di quando il test è stato effettuato. Fare una media delle velocità ti darà la migliore indicazione della velocità della tua connessione Wi-Fi.

Speedtest di Ookla – Test Velocità ADSL

Speed Test LAN è stato progettato per misurare la velocità delle reti LAN (Local Area Network) cablate e wireless. Funziona su Windows e macOS ed è completamente portatile. Il software consente di configurare praticamente ogni aspetto del test.

La descrizione dell’app dice chiaramente che: “per un test di velocità della connessione Internet rapido, semplice e con un solo tocco, preciso ovunque grazie alla nostra rete globale di server”. L’applicazione ti consente di fare test video in tempo reale e di ottenere informazioni utili per ottimizzare l’esperienza online e dunque per guardare video, contenuti, leggere articoli online. E’ considerata la migliore app da molti utenti.

NetSpot

NetSpot ti consente di verificare immediatamente le prestazioni del Wi-Fi senza leggere manuali complicati e noiosi o guardare video tutorial online.

Puoi già iniziare una survey solo con il tuo telefono o tablet in mano, generando in seguito utilissime mappe di calore con NetSpot Home, Pro, o Enterprise sul tuo Mac o PC per un’analisi approfondita. Non c’è bisogno di conoscenze o hardware specifici.

Test Velocità Rete

Dopo avervi illustrato due app per dispositivi mobili, adesso vi spieghiamo un’app per Windows 10 che non fa altro che una cosa: dirti quanto è veloce la tua connessione Internet.

Si può scaricare direttamente da Windows Store.

