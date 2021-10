Una Vita anticipazioni: un inaspettato e scioccante ritorno ad Acacias

Una Vita, anticipazioni: un importante colpo di scena per la soap spagnola. Uno dei personaggi più amati fa ritorno ad Acacias. Ecco chi

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita, anticipazioni: il grande ritorno di Maite ad Acacias!

Le anticipazioni di Una Vita di questa settimana, ci danno tanta gioia. Ma soprattutto regalano tanta gioia a Camino Pasamar (Aria Bedmar) perché farà il suo ritorno ad Acacia, Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), l’amore della sua vita. Scopriamo di più.

Camino riincontrerà Maite nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La ragazza infatti, tornerà ad Acacias regalando ai telespettatori un ritorno che sarà ricco di forte emozioni.

Come sapete già, il matrimonio e la conseguente situazione coniugale tra Ildefonso e Camino peggiorerà inesorabilmente quando Anabel Bacigalupe (Olga Hanke) spiffererà a tutti i vicini di casa che l’uomo non può avere figli a causa di una mutilazione subita durante il suo periodo in guerra (e che, di fatto, gli impedisce di avere rapporti intimi con la consorte).

Travolto dallo scandalo, il ragazzo perderà dunque il lume della ragione quando verrà ripudiato dal nonno, il Marchese de Los Pontones, e si perderanno le tracce di lui per diversi giorni. Per poi rivelare a tutti che è morto. Infatti il suo corpo verrà ritrovato nei pressi di un lago e per via della testimonianza di Cesareo (Cesar Vea), che lo avrà visto dirigersi nello stesso in stato confusionale, tutto lascerà pensare che si sia tolto la vita. Per Camino inizierà così un vero e proprio calvario e un periodo decisamente nero della sua vita.

La vedova, Camino riverserà infatti tutta la sua ira contro la madre Felicia (Susana Soleto), che riterrà l’unica responsabile della sua infelicità e, di conseguenza, di quello che è successo a Ildefonso. La Pasamar riterrà insomma che, senza il matrimonio a cui è stata costretta, probabilmente il Cortes sarebbe ancora vivo e non potrà fare a meno di pensare al suo amore perduto per Maite.

Ma le anticipazioni ci dicono che nel corso dell’episodio 1276 della telenovela spagnola, Maite busserà alla porta di Camino. Sbigottita e sorpresa, Camino si ritroverà dunque di fronte al volto del suo amore e si lascerà andare ad un bacio appassionato.