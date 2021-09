Le migliori app per wine lover, utili per riconoscere i vini e che ti guidano verso la scelta di vino più adatta ai tuoi gusti!

Come ormai sapete, con i nostri smartphone si può proprio fare di tutto! Grazie alle moderne tecnologie e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, anche cose impensabili possono essere e diventare pensabili e possibili! Ad esempio oggi vi volevamo parlare di tutte quelle App che servono per riconoscere i vini: marchi, gusti, abbinamenti, costi, recensioni di esperti del settore e tanto altro. Semplicemente con uno scatto!

La rivoluzione digitale, non sta cambiando solo il modo di percepire il mondo, come modificare le foto, i video o tenere conto del ciclo mestruale. La verità è che sta cambiando tutto il nostro modo di percepire l’ambiente che ci circonda e il nostro modo di fare le cose. Infatti, sta modificando anche le abitudini dei consumatori di vino. Oltre ai consigli dell’amico sommelier, dell’enoteca di fiducia o della famiglia, sempre di più ci si avventura nel web alla ricerca di informazioni su una bottiglia prima di acquistare.

Abbiamo ricercato e provato le numerose App disponibili per Android e IOS e abbiamo selezionato per voi le tre migliori App per il vino. Scopriamoli insieme.

Ecco le tre App migliori per la ricerca di buon vino

Che tu sia un wine lover o no, il vino è un elemento centrale e importante nelle nostre tavole! Ottimo per accompagnare pasti di tutti tipi, dai primi ai secondi, dal pesce alla carne. Bianco, rosso, rosè, ambrato: la scelta è infinita. Ma come scegliere quello più giusto in base alle vostre esigenze? Grazie alle App sui nostri smartphone per scegliere il vino giusto!

Vivino

La prima App che balza allo sguardo e sicuramente la più famosa è Vivino. Essa permette di scegliere i vini con una semplice fotografica.

Infatti, scattando con il nostro smartphone una foto dell’etichetta del vino è possibile sapere svariate informazioni: prezzo, caratteristiche, recensione di esperti enologhi, abbinamenti con il cibo. Inoltre, l’app permette pure di mettersi in diretto contatto con la cantina e i rivenditori e procedere all’acquisto con un semplice click direttamente dall’interno dell’App. Sicuramente l’App migliore per scegliere i vini.

Vinix

Un’altra soluzione è utilizzare Vinix! In questo caso l’applicazione è una vera e propria piattaforma digitale, dunque un social network a tutti gli effetti. Non tratta soltanto e unicamente vino ma anche birra e “cose buone” (come si definisce nella descrizione su App store). E’ un posto in cui creare contenuti di valore e da condividere con gli altri amanti del wine & food con un sistema di vendita diretta da produttori selezionati con cura.

Infatti, oltre ad acquistare direttamente dalla piattaforma è possibile creare e gestire gruppi di acquisto localizzato e acquistare con numerosi sconti rispetto ai canali di vendita tradizionali.

Una sorta di intermediazione diretta tra consumatore e produttore per rendere il processo di vendita il più semplice ed efficacie possibile, in cui l’appassionato diventa parte integrante e centrale della filiera. Inoltre, la piattaforma permette di concentrare i ritiri in consegne e luoghi specifici.

Tannico

L’ultima app di cui vogliamo parlarvi è Tannico. Si tratta dell’enoteca digitale di vini italiani più ampia al mondo. Propone 14.000 etichette e include anche diversi vini francesi.

La sua peculiarità è che consegna consegna in Italia entro le 24–48 ore ma, a Milano, le spedizioni possono arrivare a destinazione anche in una giornata (per altri paesi europei occorrono 72 ore). L’ottimo catalogo, i contenuti utili e l’interfaccia funzionale assicurano una eccellente user experience, sia da mobile sia da desktop.

Permette di scegliere tra grandi vini premiati da critici italiani e internazionali, etichette con un ottimo rapporto qualità-prezzo, champagne e bollicine, vini di piccoli produttori locali. Non si tratta propriamente di un app di comparazione prezzi, scoperta di vini adatti alle esigenze specifiche però offre un ottimo servizi, dando informazioni verso la giusta scelta e con consapevolezza.

Dunque a fine di questo articolo comparativo sulle App migliori per la scelta dei vini vi diamo un consiglio: la cosa importante quando si tratta di vini e di bevande alcoliche di ogni genere è bere con moderazione.