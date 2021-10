Francesca Cipriani: l’incredibile trasformazione della gieffina, che cambiamento

Francesca Cipriani oggi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ma la ricordi ai suoi esordi sul piccolo schermo nostrano? Che cambiamento!

Francesca Cipriani è uno dei personaggi più frizzanti del piccolo schermo degli italiani. Fin dai suoi esordi in tv non è mai passata inosservato ed il motivo non è così difficile da capire.

Fin dal suo debutto al Grande Fratello, la Cipriani è subito apparsa come un volto nuovo e fresco, ma soprattutto spontaneo e divertente. Basti pensare che dopo la fine di quell’esperienza, Maurizio Costanzo la volle a Buona Domenica con lui e spesso la prendeva in giro perché si era accorto come si impegnasse a sorridere ogni volta che si rendeva conto che la telecamera stesse riprendendo proprio lei.

Da quel momento sono passati anni e di strada ne ha fatta sul piccolo schermo degli italiani ed anche il suo aspetto è cambiato negli anni. Vi ricordate com’era Francesca Cipriani durante i suoi esordi in tv?

LEGGI ANCHE –> La Pupa e il Secchione, Francesca Cipriani: “E’ lo specchio della nostra società”

Francesca Cipriani agli esordi: com’è cambiata dopo il Grande Fratello

Francesca Cipriani attualmente è una delle concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini e si sta distinguendo durante il suo percorso nella Casa grazie alla sua innata simpatia. Simpatia che ha sempre sfoggiato durante il corso di questi anni in tv e che le ha permesso di fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Ai suoi esordi, però, la Cipriani appariva decisamente diversa rispetto ad oggi. In quanto, nonostante fosse sempre biondissima e con un sorriso stampato sulle labbra, aveva un look differente, più sobrio rispetto a quello esuberante che è solita utilizzare in questi anni. Anche il suo corpo è stato modificato. In quanto non ha mai fatto mistero, durante il suo ruolo di opinionista a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, le polemiche non influenzano il pubblico: mai accaduto prima

La prima cosa che ha scelto di rifarsi, è stato il suo seno. Durante il corso di questi anni ha fatto diversi interventi, fino a raggiungere una decima di seno che aveva scelto di decorare con una grossa rosa ma che poi ha voluto eliminare grazie alle nuove tecnologie.

Oltre al prosperoso seno, Francesca ha scelto di ritoccare anche il suo addome e i suoi fianchi, prendendo come modello di riferimento Kim Kardashian e alle mani del chirurgo non è sfuggito nemmeno il suo lato B che ha dovuto rifare più volte a causa di alcune problematiche emerse durante il corso dell’operazione e post.

Francesca Cipriani oggi, nonostante i numerosi ritocchini, appare più bella che mai, ma lo era anche qualche anno fa quando aveva scelto di adottare uno stile molto più naturale.