Pantaloni palazzo: ecco 3 buoni motivi per cui non possono mancarti!

I pantaloni palazzo sono in assoluto il modello più trendy dell’autunno inverno 2021/2022. Sono comodi, eleganti, casual, e valorizzano tutte le fisicità, se si sa come indossarli! Ecco 3 buone ragioni per cui i pantaloni palazzo sono indispensabili!

Le tendenze si dividono sempre in due grandi filoni: il primo comprende tutti quei capi “di tendenza”, ossia particolari, nuovi, che non sempre valorizzano la fisicità di chi li indossa, il secondo comprende invece quei modelli standard che entrano a far parte del nostro modo di vestire, che ci piaccia o no!

Il capo protagonista della nostra guida di stile rientra proprio nella seconda categoria, perché è uno di quei modelli versatile e da tenere sempre nell’armadio che ti salva la vita in ogni situazione! Di che capo stiamo parlando? Del pantalone palazzo! Negli ultimi anni, la moda riguardo ai pantaloni è diventata più variegata. Fortunatamente ci siamo allontanati da quel trend dei leggings o dei jeans skinny! C’è varietà, e possiamo scegliere il modello che preferiamo e che più ci valorizza! Il pantalone palazzo, ad esempio, è uno di quei modelli di pantalone che indossato nel modo giusto non vorrai più togliertelo di dosso!

Vi ricordate quando la moda di qualche anno fa ci costringeva, in tutti i sensi, ad indossare jeans stretti come lacci emostatici o leggings che sembravano calze perché se andavate in giro per negozi non si trovavano alternative?

Fortunatamente la situazione è molto diversa adesso, e se vi recate nel vostro negozio di fiducia troverete un assortimento vastissimo di modelli di pantaloni, l’uno diverso dall’altro.

Nello specifico esiste un modello che nelle ultime fashion week è stato protagonista, e che soprattutto è super versatile e pratico!

Stiamo parlando ovviamente del pantalone palazzo! Nonostante sia di tendenza, e come abbiamo già detto pratico da utilizzare, non tutti sanno nello specifico come indossarlo e come far si che questo pantalone valorizzi la nostra fisicità!

Tutto ciò che devi sapere sui pantaloni palazzo: outfit, tendenza e stili!

Il pantalone palazzo desta problemi e dubbi al primo approccio, ma poi non lo abbandonerete più!

Partiamo dalla spiegazione: che cos’è il pantalone palazzo?

Il pantalone palazzo è quel particolare modello di pantalone che presenta la vita molto alta, stretta, e che si allarga subito dopo il punto vita fino ad arrivare alla caviglia.

Questa tipologia di pantalone non è affatto nuova nel mondo della moda. Negli anni ’70 ha fatto tendenza, insieme al pantalone a campana, soprattutto nella moda hippie e nella disco dance. Però dagli anni 2000 in poi il pantalone palazzo è stato accantonato, per far spazio a nuove tendenze.

Ma ora tornato alla ribalta, e noi non ce lo possiamo far sfuggire.

Adesso che abbiamo capito com’è fatto, come abbinarlo?

casual: scegliete il vostro pantalone palazzo e abbinatelo con una t-shirt stampata e una sneakers bianca. Sarete trendy anche durante le commissioni giornaliere.

da ufficio: acquistate il vostro pantalone palazzo nelle colorazioni classiche, come il nero o il grigio. In ufficio abbinatelo con la vostra giacca preferita, possibilmente corta, una camicia con colletto e una décolleté.

per l'aperitivo: essendo molto versatile, il pantalone palazzo ti da molti modi per abbinarlo, e quindi molte situazioni in cui sfruttarlo. Per un aperitivo con le amiche utilizzate il vostro pantalone con un body aderente, una giacca taglio blazer e uno stivaletto con tacco!

Subito dopo aver capito come abbinarlo, bisogna capire se è il modello più giusto per noi!

In grandi linee, il pantalone palazzo si presta a molte fisicità.

è consigliato a tutte coloro con una fisicità "a pera", ossia con punto vita stretto e fianco largo.

utile a colore che hanno una fisicità senza un punto vita molto delineato. La sua particolare forma darà al corpo una parvenza ti "punto vita" che farà sembrare le vostre forme più sinuose.

il pantalone palazzo è anche comodo per coprire quelle morbidezze in più sulla pancia. Attenzione però! In questo caso il pantalone deve essere a vita super alta, quindi sotto al seno, e non deve assolutamente avere pinces, altrimenti invece di valorizzarvi vi andrà a sottolineare le vostre forme!

Quindi, quali sono i 3 motivi per cui non possiamo fare a meno del pantalone palazzo?

sono di tendenza, quindi almeno un paio dobbiamo averlo. coprono, mettono in mostra, valorizzano la nostra fisicità. Lo possono utilizzare tutte senza problemi! ci fanno risparmiare! Ne basta solo uno per creare tantissimi outfit, tutti diverso l’uno dall’altro!

