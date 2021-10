Finger food light e super golosi? Le idee perfette per chi è a dieta

Sei a dieta e sogni da sempre di poter godere anche tu del così detto cibo da strada? Ecco alcune idee semplicissime per dei finger food light da riprodurre quando e come vuoi.

Il finger food è una tendenza che impazza sempre di più e che si può definire intramontabile visto che affonda le sue radici in un passato piuttosto lontano. I banchetti dove poter gustare del cibo semplicemente passeggiando sono infatti tra le prime apparizioni legate al cibo in comunità. Cosa che evidenzia l’importanza di cibi considerati semplici da mangiare e sorprendentemente ricchi di gusto.

Tutto molto bello fin quando non ci si trova a dieta. Perché è risaputo che la maggior parte dei finger food sono anche estremamente calorici e ricchi di ingredienti che farebbero accaponare la pelle alla maggior parte dei nutrizionisti.

Come fare quindi? Posto che ogni tanto anche il cibo più succulento non rappresenta un problema (a meno, ovviamente, di non avere dei problemi di salute), ci sono dei finger food che si possono realizzare anche in versione light e che sono così buoni e belli da vedere da poterci realizzare un aperitivo, un antipasto o un’intera cena da gustare a buffet con amici e parenti. Esattamente ciò che serve per togliersi lo sfizio. E tutto senza compromettere l’eventuale dieta in corso.

Finger food light: idee creative e golose che piaceranno a tutti

Quando si ama il buon cibo, l’idea di poter gustare qualcosa di estremamente buono in un sol boccone risulta essere sempre particolarmente invitante.

Per questo motivo, può essere divertente imparare a creare dei finger food da preparare a casa e da poter servire ai propri ospiti per mettere in scena un pasto sicuramente diverso, particolare e, sopratutto, ricco di gusto. Scopriamo quindi alcune idee da cui trarre spunto e che risulteranno così golose da conquistare anche chi non è a dieta.

Gli spiedini di mozzarella e pomodorini. Chi ha detto che il finger food deve essere necessariamente pesante? Iniziamo quindi con un grande classico come la caprese rivisitata sotto forma di cibo da strada Basterà infilzare nello stecco dei pomodorini e delle mozzarelline e si otterrà qualcosa di semplice ma al contempo eccezionale. Ciò che conta, in questo caso, è puntare sulla qualità degli ingredienti.

Le polpette di zucchine. Un altro pasto super goloso e che non potrà non piacere sono le polpette di zucchine. Per realizzarle si deve solo impostare qualche verdura con le zucchine, impanare il tutto e cuocere in forno o in padella. Il sapore sarà così buono da conquistare sia i grandi che i piccini. E tutto con poche calorie e tanto gusto.

I mini hamburger. Se si è amanti degli hamburger, questi si possono realizzare in versione mini e ovviamente anche light. Per farlo basta creare degli hamburger di pollo o di tofu ed inserirli nel pane con qualche foglia di insalata, del pomodoro ed una morbida crema di avocado. Si otterrà così un mini pasto goloso ma anche ricco di ingredienti sani.

Le mini mozzarelle in carrozza. La mozzarella in carrozza piace praticamente a tutti e si può realizzare anche in versione mini. Basta infatti dare la giusta forma al pane (si possono usare anche gli stampi per biscotti) ed usare delle mozzarelle light, del panko e la cottura in padella, in forno o in friggitrice. Si otterrà così qualcosa di leggero ma che non mancherà di incantare con il suo sapore inconfondibile.

Gli stick di pollo. Un finger food super goloso e semplice da realizzare sono degli stick di pollo da infilzare negli stecchini e da gustare in piedi mentre si chiacchiera. Per realizzarli basta creare un trito di pollo, dargli la forma per gli stick e panarlo con del panko. Friggere tutto in friggitrice ad aria o cuocere in forno e servire ancora caldo, magari accompagnato da una salsa come una maionese light o una crema di avocado leggera.

Le crocchette di patate e formaggio. Delle crocchette non fritte in modo convenzionale ma passate in forno o nella friggitrice ad aria e possibilmente realizzate un po’ più grandi e dalla forma leggermente schiacciata, saranno più semplici da mangiare, non ungeranno e risulteranno più che mai gradevoli. Esattamente ciò di cui si ha bisogno quando si ha voglia di un finger food apparentemente proibitivo ma che invece è più che mai semplice concedersi senza sensi di colpa.

Gli arancini mignon. Chi ama gli arancini (o arancine) sa bene come si tratti del finger food per eccellenza. In questo caso lo si può gustare davvero in versione finger realizzando il tutto in formato mini. Quanto ai condimenti si potrà sceglierne di più magri sostituendo il classico prosciutto con quello di tacchino, evitando il burro ed usando del formaggio non troppo grasso. Una panatura leggera e la cottura in forno o, ancora una volta, in friggitrice ad aria, fanno il resto.

I grissini croccanti. Dei grissini saporiti da arricchire con spezie di ogni tipo e da abbinare a salse magre ma golose sono un finger food semplice e che chiunque amerà sgranocchiare tra una portata e l’altra. Un modo semplice per garantirsi qualcosa di buono, che sia semplice da preparare e che faccia gola anche solo guardandolo. Il modo perfetto per mangiare in leggerezza.

I fiori di zucca ripieni di ricotta. Tipici degli aperitivi, i fiori di zucca fritti sono da sempre super graditi sia per il loro aspetto che per il sapore. Farcirli con una ricotta di pecora e panarli per poi cuocerli in forno o in padella renderà il tutto più leggero. E tutto senza rinunciare al gusto che sarà sempre ai massimi livelli.

Le pizzette. Chi non ama la pizza? Il minimo che si può fare è ricrearla in versione finger food realizzando delle pizzette. Si può andare dalle super classiche con pomodoro e mozzarella a quelle bianche al formaggio o con altri ingredienti. Crearne una varietà mista porterà colore e allegria e, ovviamente, tanto gusto da rendere felici grandi e piccini.

Concedersi dei finger food light che siano saporiti e al contempo adatti alla dieta è un buon modo per affrontare questa fase della vita in modo leggero e spensierato.

Perché mangiare con gusto fa sicuramente bene a corpo e mente e farlo senza sensi di colpa è così piacevole da poter diventare un’abitudine da portare avanti nel tempo. Persino a dieta terminata.