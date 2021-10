Da Non è la Rai al cinema: oggi la sua vita è così

Ha debuttato a Non è la Rai ma poi ha lavorato per il grande e piccolo schermo. Oggi ha completamente cambiato vita.

Non è la Rai non ha di certo bisogno di presentazioni. Il programma ideato da Gianni Boncompagni non solo ha segnato un’intera generazione, ma ha perfino lanciato numerosi talenti nel mondo dello spettacolo che ancora oggi hanno un enorme successo. Qualche esempio?

La prima in assoluto è Ambra Angiolini, vera stella del programma ed oggi un’affermata attrice, Antonella Elia, che ha lavorato con i più grandi della televisione italiani ed è reduce dall’esperienza di opinionista al fianco di Alfonso Signorini. Lucia Ocone, comica di successo. Miriana Trevisan, che ha ballato per il bancone di Striscia La Notizia, condotto con Mike Bugiardo la Ruota della fortuna ed ora è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip.

Tanti sono i nomi da ricordare, ma c’è qualcuno che dopo quell’esperienza ha debuttato come attrice sul piccolo e grande schermo degli italiani e che oggi ha completamente cambiato vita. Di chi stiamo parlando? Di Romina Mondello di Non è la Rai.

Dopo Non è la Rai la sua vita è cambiata: che fine ha fatto Romina Mondello

Romina Mondello ha debuttato a Bulli e Pupe, spin off di Non è la Rai, cantando, doppiata, Caruso. Lì fu subito notata non solo dal pubblico del piccolo schermo, colpito dalla sua bellezza, ma anche dagli addetti ai lavori. Tant’è che venne scelte per prendere parte alla seconda edizione del programma che ha reso celebre Ambra Angiolini, quando alla conduzione c’era Paolo Bonolis.

Nonostante sia rimasta impressa nel cuore del pubblico del piccolo schermo, quell’esperienza durò soltanto 6 mesi. In quanto l’idea di esibirsi in playback e fare gare di balletti non l’entusiasmava e preferì tornare a casa, ma venne scelta per prendere parte ad un film con Ornella Muti, mica male come inizio. Da lì la strada è stata tutta in salita. In quanto non solo ha preso parte a fiction di successo come Le Ragazze di Piazza di Spagna, ma anche a veri e propri cult del cinema come Palermo – Milano sola andata,

Oggi però la sua vita è completamente cambiata. In quanto nel 2003 sceglie di sposare l’editore d’arte Nicola Veccia Scavalli e nello stesso anno diventa anche mamma per la prima volta di Lupo, che ha scelto di seguire passo dopo passo. Nonostante ciò il suo amore per la recitazione non è mai svanito e non appena suo figlio è diventato un po’ più grande ha ripreso a lavorare attraverso alcune partecipazioni a progetti televisivi e cinematografici, lanciandosi anche nel teatro dove ha interpretato Medea di Euripide.

Un personaggio in cui ha messo tutta se stessa, in quanto tratta il tema dell’abbandono e lei nel 2010 è stata colpita da un grave lutto: la scomparsa di suo padre.

Romina Mondello dopo Non è la Rai ha completamente cambiato vita, ma il suo ricordo rimane vivo nel cuore del grande pubblico.