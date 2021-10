La non dieta di Emma Marrone: ecco come si tiene in forma

Non è un segreto che Emma Marrone non segua una dieta in particolare: ma come fa allora la cantante a tenersi così in forma? Ecco svelati i suoi segreti.

È noto che Emma Marrone non segua una dieta specifica ma che anzi, le piaccia mangiare. Eppure nonostante la cantante si conceda non poi così di rado dei bei manicaretti si mantiene sempre in perfetta forma.

Sono in tanti a chiedersi come faccia la giudice di X-Factor ad essere sempre così raggiante e a sfoggiare una silhouette invidiabile con forme sinuose ma tutte al posto giusto. Il segreto della Marrone sembra essere proprio l‘attività fisica.

Scopriamo allora cosa mangia nella sua ‘non dieta’ e quali sport pratica Emma Marrone per essere sempre così in forma.

Ecco i segreti della non dieta di Emma Marrone

Emma Marrone, classe 1984, è una cantante sempre sulla cresta dell’onda. Dopo averla conosciuta nel programma Amici di Maria De Filippi nel 2009 dove ha ottenuto la vittoria nella nona edizione del talent show la carriera della Marrone è stata una continua ascesa.

Quest’anno, dopo il successo del tour estivo in giro per l’Italia, l’abbiamo ritrovata su Sky nel programma X-Factor in qualità di giudice del programma, riconfermata per la seconda edizione consecutiva. In forma decisamente smagliante, è apparsa nelle nuove puntate del programma. Ma come fa la Marrone ad essere sempre così al top?

Non è un mistero che Emma Marrone abbia affermato più volte di non voler sottoporsi a una dieta privativa ma di voler comunque mangiare ciò che più le piace. In un’intervista recente alla Gazzetta dello Sport la Marrone ha dichiarato di “non essere mai stata fissata per l’aspetto fisico e di non seguire nessuna dieta in quanto le piace mangiare e di farlo bene”.

E come darle torto quando la cantante pubblica una foto sul suo profilo Instagram dove dichiara amore ad un piatto di pappardelle al sugo? Ma se è vero che la cantante salentina promuove una dieta libera e senza privazioni dall’altro lato in tanti si chiedono come faccia ad essere sempre in forma.

In vista del tour estivo, che a giungo l’ha portata in giro per l’Italia, la Marrone si è allenata ballando. Alla Gazzetta dello Sport ha infatti dichiarato di essersi letteralmente messa a ballare con i ballerini, senza esercizi o stretching ma cominciando a muoversi e basta. Insomma danzando Emma si è mantenuta perfettamente in forma, anzi, ha pure rimarcato di “non essere così magra da un sacco di tempo”, sempre raccontandosi alla Gazzetta.

Non seguire una dieta privativa non significa comunque non mangiare sano. Nel quotidiano la Marrone mangia infatti bene assumendo anche cibi salutari. Quindi se da un lato la dieta di Emma Marrone è una non dieta perché non consuma cibi ipocalorici e privandosi di ciò che più le piace, dall’altro tiene un occhio attento ad avere uno stile alimentare sano e completo.

E in futuro? Non è escluso che Emma Marrone presto riprenda ad allenarsi anche in palestra.