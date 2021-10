Ricordate Simona Salvemini? Nuova vita dopo Bisciglia e il Grande Fratello

Simona Salvemini ha trovato il successo partecipando al Grande Fratello, dove ha conosciuto il suo ex fidanzato Filippo Bisciglia. Ora ha cambiato vita.

Simona Salvemini è nota al piccolo schermo per avere preso parte al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. La sua spiccata personalità non è affatto sfuggita agli autori del reality show di canale 5. Tant’è che ci avevano visto lungo: Simona è stata una delle protagoniste indiscusse di quell’edizione.

Basti anche soltanto pensare che tra le mura della casa più spiata d’Italia nacque la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island. Storia d’amore che divise il pubblico del piccolo schermo nostrano, in quanto lui all’epoca era già fidanzato ed indovinate un po’ con chi? Con Flora Canto, compagna di Enrico Brignano.

La showgirl venne lasciata in diretta dal conduttore, in quanto voleva al suo fianco Simona. Anche se poco dopo la fine di quell’esperienza, i due hanno deciso di dirsi addio. Da quel momento sono passati numerosi anni e Simona Salvemini ha lasciato la tv. Tant’è che in molti ora si chiedono: che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Simona Salvemini dopo il Grande Fratello? Eccola oggi

Simona Salvemini, dopo l’esperienza al GF, quando ancora andava in onda il format che prevedeva la partecipazione di persone comuni e che non avevano mai lavorato nel mondo dello spettacolo, ha lavorato per qualche tempo sul piccolo schermo degli italiani.

Simona, infatti, è stata ospite di numerosi salotti televisivi, ma decise anche di replicare l’esperienza nel mondo dei reality show, partecipando allo storico programma di Paola Perego, La Talpa. Dopo quell’esperienza, e svariate apparizioni televisive dopo, ha scelto di dire addio al mondo dello spettacolo.

Simona Salvemini dopo il GF ha cambiato vita, lasciando il mondo dello spettacolo per poi avvicinarsi a quello dei social. Oggi, infatti, è uno dei personaggi più seguiti tra gli ex concorrenti dei reality show. Almeno per il momento, non si è mai sbilanciata sulla sua vita professionale, così come quella sentimentale, preferendo condividere con i suoi fedeli sostenitori soltanto momenti di pura spensieratezza.

Il suo aspetto, durante il corso di questi anni, è leggermente diverso e sembrerebbe che Simona abbia scelto di modificare qualche piccolo aspetto del suo corpo, ma rimane sempre una bellissima donna anche dopo tutto questo tempo dal suo addio alla tv.

Simona Salvemini del Grande Fratello oggi ha cambiato vita e dal mondo della televisione ha preferito spostarsi a quello dei social e della rete, dove ha un ottimo seguito tra gli utenti del web.