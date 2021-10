Ami il rosa ma non sai come abbinarlo? Chiara Ferragni lo indossa così!

Hai sempre amato il rosa come colore ma non sai come abbinarlo? Ecco che arriva CheDonna a spiegarti tutte le regole, e gli errori, per creare un perfetto outfit in rosa. Con Chiara Ferragni e i capi low cost di SheIn!

Se avete già fatto una passeggiata per i centri commerciali, o per i vostri negozi preferiti, avrete sicuramente notato la quantità di colori sgargianti presenti all’interno. Si passa dal verde ottanio, al bordeaux, al giallo acido per poi finire al fucsia. Se questi sono i presupposti significa che il prossimo autunno, e anche inverno, saranno sicuramente stagioni pieni di colori e fantasie, dal punto di vista della moda. Però esistono quei colori che da qualche anno sono di tendenza ma non sono poi così facili da indossare. Ad esempio il rosa, uno dei colori più gettonati in primavera e in estate. Ma molti non sanno che il rosa si può indossare benissimo anche in autunno! Come? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna, aiutandoci con l’outfit di Chiara Ferragni e i capi di SheIn!

Il rosa è uno dei colori più di tendenza negli ultimi anni. Secondo la psicologia del colore chi indossa il rosa è una persona capace di dare e ricevere amore. Si dice che questo colore aiuti a cacciare dalla mente i pensieri negativi e aiuta ad aprirsi verso il prossimo.

Per noi di CheDonna, invece, è uno dei colori più trendy del momento e se non lo hai utilizzato devi assolutamente farlo.

Per qualche ragione, però, il rosa non ha mezze misure. Chi sceglie di utilizzarlo lo ama alla follia e non se ne vorrebbe più liberare. Chi non lo ha mai utilizzato fa fatica ad approcciarsi a questo colore.

Ma con alcune semplicissime regole indossare il rosa sarà facilissimo, e non potrete più fare a meno di questo colore nei vostri outfit!

Siete pronte? Iniziamo questa guida di stile, con protagonista il rosa!

Chiara Ferragni indossa a Parigi un completo giacca e pantalone rosa! Se ami il rosa ecco come abbinarlo: copiandola con i capi di SheIn!

In questo momento Chiara Ferragni è a Parigi, per la Parigi Fashion Week, e ci sta regalando perle di stile non indifferenti. Ad esempio il suo outfit total pink ha fatto innamorare il web! Piace anche a voi? Allora ricreiamolo a basso costo con i capi di SheIn, ma prima, qualche regola essenziale per abbinare al meglio il rosa!

Partiamo da un presupposto necessario per approcciarsi a questo colore moda: di rosa non ne esiste uno solo. Esistono moltissime gradazione, tutte di tendenza, che vanno dal rosa antico, al fucsia, fino ad arrivare al cipria.

La prima regola per utilizzare al meglio il rosa è capire quale gradazione fa al caso tuo:

se hai la carnagione chiara ma con un sottotono freddo , i punti di rosa da prediligere saranno quelli pastello. Quindi puoi utilizzare il rosa baby o il fucsia.

, i punti di rosa da prediligere saranno quelli pastello. Quindi puoi utilizzare il rosa baby o il fucsia. se hai la carnagione chiara, ma un sottotono caldo o olivastro le tonalità più neutre faranno al caso tuo. Ad esempio il rosa cipria o il rosa antico (che tende al beige).

le tonalità più neutre faranno al caso tuo. Ad esempio il rosa cipria o il rosa antico (che tende al beige). se invece hai la carnagione scura, il rosa diventerà il tuo migliore amico. Puoi usare quasi tutte le gradazioni del rosa, ma devi assolutamente evitare il rosa antico, perché non valorizzerà il tuo incarnato.

Una volta capito quale punto di rosa fa al caso tuo lo step successivo è creare il tuo outfit. Ma come?

inizia con un accessorio . Se non hai mai utilizzato un determinato colore, partire da un accessorio è sempre un ottima scelta. Una sciarpa, o una borsa, ad esempio. Crea un outfit total black e abbina un accessorio rosa.

. Se non hai mai utilizzato un determinato colore, partire da un accessorio è sempre un ottima scelta. Una sciarpa, o una borsa, ad esempio. Crea un outfit total black e abbina un accessorio rosa. una t-shirt rosa tinta unita è assolutamente la scelta migliore se ti piace utilizzare questo colore senza che diventi primario nel tuo outfit. T-shirt rosa tinta unita, giacca bianca, jeans e sneakers bianca, e sarai perfetta tutto il giorno.

è assolutamente la scelta migliore se ti piace utilizzare questo colore senza che diventi primario nel tuo outfit. T-shirt rosa tinta unita, giacca bianca, jeans e sneakers bianca, e sarai perfetta tutto il giorno. se oramai se al livello pro e ami il rosa, perché non optare per un outfit total pink? Ad esempio un completo giacca e pantalone! Se abbini il tuo completo rosa con una t-shirt e una sneakers bianca sarai perfetta per l’aperitivo con le amiche. Se invece hai una cerimonia, come una comunione o un battesimo, scegli il tuo completo rosa, indossa una canotta in raso bianca o beige e abbina un sandalo neutro. Sarai elegantissima e centrata per l’occasione.

Ad esempio Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossava un completo giacca e pantalone rosa baby, abbinato con un top bianco scollo a V e un sandalo nero con pietre bianche.

Possiamo ricreare questo outfit spendendo pochissimo, con i capi di SheIn!

Ho selezionato per voi un completo giacca e pantalone a vita alta fucsia in tessuto effetto raso. Costo complessivo del completo? € 32,00.

Essere trendy non è mai stato così facile!

Avete capito come indossare il rosa? Sono sicura che con queste piccole, ma semplici, regole di stile il rosa diventerà il vostro colore preferito, e non lo abbandonerete più!