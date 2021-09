Kate Middleton alla prima del film 007 è l’ eroina del momento!

Kate Middleton alla prima mondiale del nuovo film 007 No Time to Die si è mostrata raggiante come non mai, anche grazie al suo vestito molto sfarzoso! Curiose di sapere cosa indossasse Kate Middleton? Leggiamolo insieme!

Oggi, giovedì 30 settembre esce in tutte le sale cinematografiche il nuovo attesissimo film 007 No Time to Die, in cui Daniel Craig interpreterà per l’ultima volta James Bond. Molti sono i pronostici riguardo a chi sarà il nuovo Bond in smoking nero, ma ancora cela il mistero.

Nel frattempo di sapere chi sarà l’attore a succedere l’instancabile Daniel Craig, ci godiamo la visione di 007 No Time to Die, con la voce soave di Billie Eilish a intonare la colonna sonora. Ma non è questo di cui oggi parleremo, perché la nostra protagonista di oggi sarà Kate Middlton, che proprio alla prima mondiale di 007 No Time to Die ha sfoggiato un magnifico abito oro, molto sfarzoso, non proprio da lei. Leggiamo tutti i dettagli in questa guida di stile targata CheDonna!

Da oggi è possibile vedere in tutte le sale cinematografiche il nuovo film 007 No Time to Die, ma due giorni fa, martedì 28 settembre, si è tenuta a Londra alla Royal Albert Hall la prima mondiale del film super atteso.

Il pubblico era vasto e importante, ma mai come loro, la Royal Family. Alla prima del film 007 No Time to Die hanno partecipato anche il Principe Carlo d’Inghilterra, la moglie Camilla Parker Bowles, il principe William e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

L’outfit di Kate ha accecato la vista di tutti tutti i partecipanti all’evento, sia per l’eleganza innata sia per la sfarzosità dell’abito indossato.

Ma come mai Kate Middleton ha indossato un abito così sfarzoso e così distante dal suo stile? Ecco il perché!

Kate Middleton alla prima di 007 indossa un abito in onore di Lady D!

Gli uomini della Royal Family, William e Carlo, hanno indossato uno smoking nero, classico, perfetto per l’occasione. La moglie del principe Carlo, Camilla, ha indossato un abito lungo color azzurro polvere tempestato di pietre ton sur ton!

E lei, la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, cosa indossava alla premier mondiale dell’ultimo film della saga 007?

Kate Middleton ha abbagliato tutti indossando un abito firmato Jenny Packham. Si trattava di un abito oro, tempestato di pietre e paillettes, lungo, con la scollatura profonda a V, spalline imbottite, maniche lunghe ma libere, che lasciavano intravedere la parte interna del braccio della duchessa di Cambdridge. Costo dell’abito? È disponibile online un modello quasi identico a quello indossato da Kate, sempre della stessa stilista, ad un costo di € 3.640,00.

Il tutto è stato abbinato ad una capigliatura raccolta, un trucco delicato contornato da degli orecchini pendenti importanti.

Ma come mai Kate Middleton, nota per la sua eleganza e semplicità, ha indossato un abito così sfarzoso e fuori dalle sue corde? Ci sono due ragione che aleggiano nell’aria. La prima è che l’abito indossato da Kate sia un omaggio a “Goldfinger”, film della saga di James Bond in cui il protagonista è al servizio di sua maestà. Il secondo motivo potrebbe essere per ricordare Lady D, che nel 1985, ad un altra premiere della saga aveva indossato un abito molto simile.

Sta di fatto che la duchessa di Cambridge era raggiante ed elegante, come sempre!

