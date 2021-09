Anticipazioni Beautiful: il triangolo amoroso è servito

Anticipazioni Beautiful dal 27 settembre al 2 ottobre: ecco cosa succederà nei nuovi episodi in onda su Canale 5 della nostra soap preferita

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta vi parliamo delle anticipazioni italiane. Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5 da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Oggi vogliamo concentrarci su uno dei triangolo amorosi più discussi di sempre, quello tra Brooke, Ridge e Shauna.

Come anticipato, continua il triangolo amorosotra Ridge, Shauna e Brooke e a dare una svolta sarà la perfida Quinn, decisa a distruggere il rapporto tra Forrester e l’odiata Logan. Nel frattempo Bill Spencer è sempre più confuso e confessa a Wyatt di essere certo di amare sia Katie che Brooke. Inoltre nei nuovi episodi, Liam è molto preoccupato per Steffy e per quei dolori che non accennano a passare. Ma non solo: temendo che Finn possa prenderla in giro e giocare con i suoi sentimenti, si reca da lui per un confronto faccia a faccia dalle conseguenze inaspettate.

La persona che è più fuori controllo è Quinn. La sua intenzione è quella di rovinare per sempre il rapporto tra Brooke e Ridge e mette in moto un nuovo macchinoso piano. Dopo essersi recata da Ridge, prova a convincerlo a risposare Shauna, visto che non si ricorda nulla delle nozze lampo a Las Vegas. Il suo vero scopo è però quello di allontanarlo per sempre da Brooke.