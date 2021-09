Una Vita anticipazioni: una scomparsa misteriosa, disperazione ad Acacias

Una Vita anticipazioni: tutte le trame e quello che succederà negli episodi in onda dal 4 al 10 ottobre. Vediamo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: anticipazioni dalla Spagna, Velasco ucciso!

Nuove importanti anticipazioni sulla nostra telenovela spagnola preferita. Nella prossima puntata di Una Vita, i telespettatori italiani dovranno fare i conti con una scomparsa misteriosa e che genererà tragici risvolti per Acacias!

Come già anticipato, il risvolto avrà come protagonista Velasco. Il losco avvocato di Acacias infatti verrà ucciso! I telespettatori infatti dovranno fare i conti con questo importante addio.

Dopo l’omicidio di Marcia nulla è stato più lo stesso ad Acacias, Genoveva dopo essere stata “assolta” dall’omicidio ha avvertito l’esigenza di non avere più che farsene di Velasco. Infatti la dark lady creerà un piano geniale in cui coinvolgerà Laura, la domestica. Ricattando Laura in cambio dell’importante operazione per la sorella disabile, Genoveva Salmeron obbligherà Laura a somministrare del veleno al losco avvocato.

Ma quando lui si accorgerà dell’inganno, scambierà i bicchieri, e metterà a dura prova Genoveva. In questa occasione capirà dell’inganno e si scaglierà con forza contro le due donne, soprattutto contro la Salmeron. Velasco tenta dunque di uccidere la dark lady, ma arriva in suo soccorso la domestica. La domestica, dunque, non esiterà a difenderà la sua signora e colpirà con la pistola l’avvocato, uccidendolo.