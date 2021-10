Herpes labiale: il makeup magico per nasconderlo e sedurre

By

Herpes labiale: ecco il makeup da provare per coprirlo bene in pochi minuti. Il risultato sarà sbalorditivo e ti sentirai meno a disagio.

Herpes labiale: un inestetismo fastidioso che ci manda letteralmente in crisi, soprattutto in concomitanza di appuntamenti importanti, quali un colloquio di lavoro o una cerimonia a cui non possiamo mancare.

Con un herpes in bella vista ci sentiamo insicure, a disagio, perché ci sembra quasi che tutti gli occhi siano puntati proprio sulle nostre labbra. E’ una sensazione per nulla piacevole!

L’herpes simplex è un’infezione virale che si manifesta con un’eruzione di vescicole dolorose, raggruppate su pelle o mucosa. Sono diverse le cause che portano alla comparsa di un herpes. Tuttavia, c’è un comune denominatore, ovvero l’abbassamento delle difese immunitarie.

L’herpes compare anche d’estate, come conseguenza dell’esposizione prolungata al sole e dell’azione combinata di vento e salsedine. In genere, quando questo tipo di infezione di manifesta per la prima volta, poi ritorna ciclicamente.

Ovviamente, ci sono medicinali che aiutano a guarire. Ma servono alcuni giorni. E cosa facciamo allora se non possiamo aspettare che passi? Dobbiamo cercare di nasconderlo con il makeup giusto, ovviamente senza esagerare e con le dovute precauzioni.

Vediamo insieme come camuffare l’herpes con il trucco, in attesa che le labbra guariscano. Ecco tutti i passaggi da seguire per un risultato soddisfacente.

Herpes labiale: ecco il makeup per nasconderlo bene

Herpes labiale: un tormento per molte donne. Ma il makeup può fare miracoli! Però, è necessario essere caute; siamo pur sempre in presenza di un’infezione virale e alcuni prodotti potrebbero peggiorare la situazione.

Ecco quali sono le accortezze per truccare bene le labbra con herpes. Se anche tu combatti con questo problema da anni, allora prendi subito nota! Fai sempre in tempo a correggere qualche cattiva abitudine.

LEGGI ANCHE –> Scopri come alleviare il fastidio dell’herpes labiale: prova i rimedi naturali ed efficaci

Aspetta che l’herpes guarisca almeno in parte – Proprio così, nei primi giorni, che sono anche quelli più critici, fai un piccolo sacrificio ed evita i cosmetici. Le ferite aperte secernono pus e, se applichi qualsiasi prodotto in questa fase, rischi di rallentare il processo di cicatrizzazione.

– Proprio così, nei primi giorni, che sono anche quelli più critici, fai un piccolo sacrificio ed evita i cosmetici. Le ferite aperte secernono pus e, se applichi qualsiasi prodotto in questa fase, rischi di rallentare il processo di cicatrizzazione. Usa un correttore giallo – Scegline uno più pastoso e cremoso, in modo tale che sia più facile da stendere sulla zona dove c’è l’infezione. Mettine una piccola quantità per attenuare il rossore. Ti consigliamo di stenderlo utilizzando una spugnetta monouso. Fatto questo, ti servirà un secondo correttore per nascondere l’herpes; dovrà essere color carne, di una tonalità molto vicina al tuo incarnato.

– Scegline uno più pastoso e cremoso, in modo tale che sia più facile da stendere sulla zona dove c’è l’infezione. Mettine una piccola quantità per attenuare il rossore. Ti consigliamo di stenderlo utilizzando una spugnetta monouso. Fatto questo, ti servirà un secondo correttore per nascondere l’herpes; dovrà essere color carne, di una tonalità molto vicina al tuo incarnato. Applica un po’ di cipria fissante – Come prodotto intermedio tra i due correttori. L’ordine è questo: correttore giallo-cipria-correttore nude. La cipria aiuta a neutralizzare il sottotono giallo. Dopo aver applicato il correttore color carne, passa una seconda mano di cipria. Utilizza un apposito pennello.

– Come prodotto intermedio tra i due correttori. L’ordine è questo: correttore giallo-cipria-correttore nude. La cipria aiuta a neutralizzare il sottotono giallo. Dopo aver applicato il correttore color carne, passa una seconda mano di cipria. Utilizza un apposito pennello. Sì al rossetto, ma del colore giusto! Se l’herpes ti brucia e la pelle è ancora arrossata, cerca di scegliere un rossetto di un colore che non crei molto distacco. Ovviamente, devi applicarlo anche sull’herpes. Il consiglio in più: usa sempre un cotton fioc, non passare direttamente il rossetto sulle labbra. Facendo così, eviterai che lo stick possa contaminarsi.

Queste sono le astuzie da seguire per non rinunciare al makeup se quando hai l’herpes labiale. A volte, però, la situazione è così grave da non permettere di fare tentativi con il trucco.

In farmacia ci sono comunque dei prodotti che possono aiutarti a nascondere l’herpes labiale. Puoi provare con i cerottini; si acquistano come prodotto da banco e possono essere applicati direttamente sulla zona interessata, prima di fare il trucco. I loro principi attivi aiutano ad accelerare la guarigione.

Ci sono anche i cerotti in spray, facili da applicare. Basta spruzzare una piccola quantità di prodotto su una superfice antiaderente. Dopo pochi secondi, si formerà una pellicola da staccare e applicare sulla zona interessata, ovviamente precedentemente disinfettata. Cerotti di questo tipo, isolano completamente l’herpes ed è quindi possibile truccare le labbra.



Come vedi ci sono diverse soluzioni. Sta a te scegliere quella più in linea con le tue esigenze. E comunque non sarà certamente un herpes a fermare il tuo entusiasmo!