L’herpes labiale è una malattia comune, scopri come attenuare il fastidio con rimedi naturali efficaci.

L’herpes labiale è una malattia infettiva che viene causata dall’herpes simplex, può interessare tantissime persone. E’ disturbo abbastanza frequente si nota subito l’herpes labiale perchè sulle labbra sono presenti lesioni o delle vescicole che provocano fastidio.

Le cause possono essere diverse non solo legate ad un abbassamento delle difese immunitarie, ma anche stress potrebbe determinarlo. Certamente si può alleviare il fastidio con rimedi naturali efficaci, ma è sempre importante parlarne con il medico che potrà, se è necessario darvi una cura specifica. Noi di CheDonna.it vi consigliamo alcuni rimedi naturali per alleviare i sintomi.

Herpes labiale: rimedi naturali efficaci

L’herpes labiale è una malattia dovuta all’infezione da herpes simplex, le cause possono essere diverse. Scopri di cosa si tratta e quali possono essere le cause, leggendo attentamente l’articolo.

Inoltre è contagioso tramite saliva o contatto diretto con le persone infette, si consiglia di prestare molta attenzione alla corretta pulizia degli asciugamani che utilizzate. Non solo dovete evitare di avere contatto con un familiare se sono presenti le vescicole. Inoltre si sconsiglia i condividere oggetti ed effetti personali, non solo ricordate di non applicare make up o fare scrub labbra. Il decorso di guarigione è abbastanza lungo circa una settimana, ma se volete rimediare potete provare con questi rimedi naturali.

-Impacco con bicarbonato: mettete in una terrina bicarbonato con un pò di acqua e formate una pasta cremosa, che potete delicatamente sulla zona interessata.

-Timo: una pianta officinale molto efficace quando iniziano a comparire i primi sintomi, Provate ad applicare la tintura madre o l’olio essenziale direttamente sull’herpes.

-Impacco con tè o camomilla: efficace quando l’herpes determina bruciore e molto fastidio. Dopo aver preparato il tè o la camomilla, fate intiepidire e poi immergere un batuffolo di cotone e applicate delicatamente sull’herpes.

-Pompelmo o limone: sono due agrumi molto efficaci per alleviare il bruciore. Un frutto che possiede proprietà terapeutiche come il limone. Potete ricavare il succo dal pompelmo e applicare poche gocce sull’herpes.

-Echinacea: poco conosciuta che possiede delle proprietà antinfiammatorie, potete acquistare in erboristeria direttamente sia la tintura madre di echinacea che la pomata. Chiedete sempre consiglio all’erborista sulla posologia.

-Ghiaccio: rinfrescante, perfetto per attenuare il bruciore, il prurito. Prendete un fazzoletto di cotone e mettete un cubetto di ghiaccio e poi poggiate sulla zona interessata per qualche secondo. Non appena lo toglierete noterete già sollievo.

Consigli da seguire

L’herpes è una malattia infettiva prestare sempre attenzione, non solo alla cura, ma anche ad evitare di contagiare qualcuno se si ha contatto diretto con la saliva.

Se l’herpes si manifesta in estate non dimenticate di applicare una crema protettiva per labbra prima dell’esposizione al sole. Ricordate che le labbra vanno protette con prodotti naturali. I rimedi naturali non sempre possono essere efficaci per tutti, quindi parlatene sempre con il medico in caso di fastidi o bruciori intensi.