“Non facevo altro che bere”: il dramma dell’amatissima ex gieffina

L’ex gieffina Jane Alexander ha deciso di raccontarsi e di svelare il suo dramma riguardante l’alcol. Dramma dal quale è riuscita ad uscire solo con le proprie forze.

L’abuso di alcol è un problema che non guarda in faccia nessuno e che può coinvolgere chiunque. E ne sa qualcosa una famosa ex gieffina che ha vissuto un dramma proprio a causa del problema legato al bere.

Jane Alexander, attrice nota a tutti, sia per il ruolo in Elisa di Ribombrosa che per la recente partecipazione ad un’ edizione del Grande Fratello Vip ha infatti raccontato da poco del suo problema che per alcuni anni l’ha spinta verso il baratro.

La sua vita, sempre sotto i riflettori e all’apparenza perfetta, cela infatti alcune ombre che l’attrice ha deciso di mostrare al mondo, facendo luce su di esse per dimostrare che con la forza di volontà è possibile uscire anche dalle situazioni più difficili.

Una prova che la stessa Jane ha affrontato e superato di recente e che ha scelto di raccontare a Serena Bartoni nel programma “Oggi è un altro giorno”.

Jane Alexander ed i trascorsi con l’alcol

Ospite di Serena Bortone, Jane Alexander ha deciso di raccontarsi in modo diverso del solito, raccontando del suo recente problema con l’alcol. L’attrice ha infatti raccontato di un periodo buio nel quale era dipendente dall’alcol.

Un periodo iniziato in modo tranquillo, come spesso accade, ma che con il passare del tempo l’ha portata a stare male.

A quei tempi, infatti, Jane si trovava a bere sia quando era felice che quando si sentiva triste. Usciva all’ora di pranzo per tornare solo a notte fonda, passando tutto il tempo a bere. E ovviamente, senza rendersi conto del male che si stava facendo.

Un male a cui ha iniziato a porre fine nel momento in cui si è resa finalmente conto di quanto stava accadendo. Perché la presa di coscienza, in questi frangenti, è tutto e lei ha dovuto attendere il momento giusto. Quello in cui resasi conto di aver intrapreso una strada sbagliata ha potuto decidere di fare qualcosa per uscirne.

Da lì, grazie alla forza di volontà, all’aiuto del compagno Gianmarco e al sostegno degli alcolisti anonimi è riuscita a dare un nome al suo problema, uscendone pian piano fino a tornare la donna di un tempo.

E come lei stessa ha dichiarato, anche se ogni tanto sente la mancanza dell’alcol, oggi riesce a controllarsi e solo ora che ne è finalmente uscita può dire di essere finalmente felice.