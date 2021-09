Ex naufraga dell’Isola dei Famosi presto mamma: “Doppio miracolo”

Ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta per realizzare il sogno di diventare mamma: “Desideravo un miracolo, ne arrivano due”.

Doppia gioia per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta. Non di un bambino, ma di due gemelli come ha annunciato lei stessa sui social non nascondendo la felicità che sta provando.

La futura mamma è Gracia De Torres che ha partecipato all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi conquistando il pubblico italiano per la forza con cui ha affrontato l’avventura in Honduras. Sposata con il giocatore di basket Daniele Sandri, Gracia De Torres sta vivendo la grande gioia della gravidanza e dopo aver scoperto di aspettare due gemelli, ha condiviso la sua gioia sui social.

Gracia De Torres presto mamma: la gioia dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Lo scorso 11 luglio, Gracia De Torres aveva annunciato la propria gravidanza sui social non nascondendo la forte emozione provata dopo aver scoperto di essere incinta.

“Vorrei semplicemente dire che ci sono stati 3 lunghi anni molto difficili per noi, molti dubbi e a volte qualche pianto, ma sopratutto una grande Unione e coraggio.

E oggi posso dire: a volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano.

Per cui amici miei alla domanda di ieri, volevo dirvi che sono incinta. Che ogni giorno vorrei piangere e sorridere allo stesso tempo e dirvi che sono la persona più felice al mondo”.



Un’emozione che oggi è doppia perchè Gracia aspetta due gemelli e ad annunciarlo con la foto dell’ecografia è proprio lei sui social:

“1º e 2ª ECO. A volte quando desideri troppo un miracolo , arrivano due !!! GEMELLI IN ARRIVÒ 👶🏽👧🏼💙💗 A veces cuando pides muchas veces un milagro , LLEGAN DOS! Mellizos os esperamos !! P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo . Devi dire che alcuni di voi ( vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato ). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!!”, ha scritto condividendo la felicità con i fans.