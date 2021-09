Chi è la regina di Mediaset? Ha l’alloro in testa e un passato contadino

Chi è la Regina di Mediaset tra le tante conduttrici proposte dall’azienda? Il pubblico non sembra avere dubbi: è soltanto lei!

Mediaset può vantare tra le sue conduttrici numerose professioniste che con la conduzione dei loro programmi arrivano dritte al cuore della gente. Tant’è che non è di certo un mistero che la maggior parte dei volti dell’azienda sono tutti rosa. Per questo motivo abbiamo chiesto agli utenti della rete che ci seguono sui nostri profili social, chi è la Regina di Mediaset, la loro presentatrice preferita in assoluto.

Le risposte non si sono fatte attendere e gli utenti della rete hanno subito espresso la loro preferenza, tra le conduttrici proposte. Ci sono alcuni colpi di scena, che ormai sono all’ordine del giorno, mentre altre sono delle piacevoli conferme. Pronti a scoprire chi è la conduttrice preferita dal pubblico dei social? Ecco la classifica completa.

La Regina di Mediaset è soltanto Lei: la vostra classifica non lascia dubbi

La Regina di Mediaset è stata eletta dagli utenti della rete che ci seguono sui social. Ovviamente, prima di svelarvi la classifica, ci teniamo a precisare che è stata stilata con un puro scopo di divertimento e il risultato, ottenuto attraverso una media di voti positivi e negativi, non ha nulla a che fare con la bravura o la professionalità delle conduttrici elencate.

All’ultimo posto della classifica stilata dai nostri utenti social c’è la bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso. Purtroppo i suoi caffeucci, ormai terminati con questa stagione di Pomeriggio 5 che è completamente differente diverso al format proposto negli ultimi anni, non sono serviti per farla entrare nelle grazie dei nostri lettori.

Poco prima di lei, invece, troviamo Ilary Blasi. Tornata sul piccolo schermo con l’Isola dei Famosi e di recente con Star in the Star, che ha creato e non poche polemiche, si classifica al penultimo posto. La moglie di Francesco Totti dopo di tutti, proprio come Barbara, ha sempre diviso i telespettatori: o la si ama o la si odia, non esistono di certo vie di mezzo.

Chi invece è riuscita entrare sul podio, per un rispettabile terzo posto, c’è Silvia Toffanin che durante il corso di questa nuova stagione è stata premiata con un doppio appuntamento del suo Verissimo, che andrà in onda anche la domenica pomeriggio oltre alla storica collocazione del sabato.

Al secondo posto, invece, troviamo Michelle Hunziker. La bionda conduttrice si conferma essere una delle più amate dai nostri utenti della rete, che probabilmente non vedono l’ora di vederla alle prese con una nuova stagione di All Together Now, ma chi c’è al primo posto? Ovviamente non ci sono dubbi: la Regina di Mediaset è Maria De Filippi! Tutte le preferenze sono in assoluto per lei. Tant’è che è riuscita ad ottenere pochissimi voti in negativo. Insomma un vero successo. Di seguito potrete trovare la classifica completa e la percentuale dei voti ricevuta.